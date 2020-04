Coronakrisen har udløst et massivt chok for økonomien på verdensplan, og lige om lidt følger en økonomisk krise, som allerede nu spås at blive den værste i 100 år.

Det lyder voldsomt, og historisk får den slags kriser os til at spænde livremmen ind og søge økonomisk sikkerhed. En uoverskuelig og måske endda umulig opgave, vil mange tænke. Men det er langtfra tilfældet. Helt simple tiltag i hverdagen kan spare mange danskere tusinder af kroner om året.

Det er i hvert fald den erfaring, Mette Reismann og Kenneth Hansen gennem mange år som privatøkonomiske rådgivere – blandt andet som eksperter i programmet 'Luksusfælden' på TV3 – har gjort sig.

De to eksperter giver her B.T.s læsere helt håndgribelige råd til, hvordan du nemt kan spare adskillige tusinde kroner om året.

Kenneth Hansen: »Det nemme valg koster kassen.«

Gennem sine mange år som privatøkonomisk rådgiver har Kenneth Hansen igen og igen set, hvordan små vaner, der sniger ind i hverdagen, suger forbløffende mange penge ud af kontoen.

»Der er ofte en del penge at hente på de små indkøb, der koster 30-40-50 kroner. Det løber op i rigtig mange penge på årsbasis,« siger Kenneth Hansen og kommer med et par eksempler:

»En kaffe to go koster nemt 30-40 kroner. Køber du sådan en hver dag, løber det op i 10.000 kroner om året. Det kan også være en pose slik eller en fransk hotdog på tanken. Det kan være en hurtig bolle på vej til arbejde. Det kan være 90 kroner for is til hele familien nede ved legepladsen. Når man gør det op på årsbasis, er det rigtig mange penge.«

Kenneth Hansen fra 'Luksusfælden' har været en del af programmet siden 2016. Vis mere Kenneth Hansen fra 'Luksusfælden' har været en del af programmet siden 2016.

Kenneth Hansen understreger, at de nemme og hurtige løsninger er dejligt ukomplicerede – men at de kan være ødelæggende for din økonomi.

For at stoppe den løbende åreladning kræver det en disciplineret indsats.

»Du skal starte med at tjekke din konto og lægge alle de her beløb sammen og se, hvad du har brugt penge på. For at kunne ændre vaner skal du være bevidst om, hvad du bruger de her penge på,« siger Kenneth Hansen:

»Næste skridt er at ændre vaner. Det handler om at være på forkant med tingene, og det handler om at sætte stopklodser op for sig selv.«

Kenneth Hansen og Mette Reissmann rådgiver et par i 'Luksusfælden'. Foto: Nent Group Vis mere Kenneth Hansen og Mette Reissmann rådgiver et par i 'Luksusfælden'. Foto: Nent Group

»I forhold til kaffe, så invester i en termokande og lav din egen kaffe. Tag mad med hjemmefra. Man kan også give sig selv lommepenge og sige, at man har 1.000 kroner til de her fiksfakserier om måneden. Når de penge er brugt, er det slut.«

Hvis man vil være helt sikker på at standse sine impulskøb, kan man tage drastiske midler i brug:

»Afinstaller MobilePay og lad dankortet blive hjemme. Hav kun 100 kroner på dig ad gangen. Så kan du simpelthen ikke bruge mere end det.«

Mette Reismann: »De små ting trækker virkelig tænder ud.«

For Mette Reismann er erfaringen, at hvis man finder luppen frem og gennemgår økonomien med en tættekam, så er der mange penge at spare. Hun opremser fire konkrete fokusområder:

»Generelt er det en rigtig god idé at gennemgå abonnementsjunglen. Folk er rigtig gode til at tegne abonnement på det ene og det andet, og det er måske små beløb, men man får skrabet alt muligt tjavs til sig, som man ikke får brugt,« siger Mette Reismann:

»Man skal altså huske, at de 100 kroner bliver trukket hver måned alligevel, selv om du måske ikke har brugt det i seks uger. Abonnementer forsvinder lidt ud i baggrunden og kører bare, men det er ret mange penge i længden. Samtidig skal man også få ryddet op i sine forsikringer og mobilabonnementer.«

Så er der frokosten på arbejde. Den koster dig nemt 8.000 kroner om året, hvis du bruger godt 30 kroner hver dag i kantinen.

Mette Reissmann. Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Mette Reissmann. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

En udgift, du som minimum kan halvere.

»Du kan jo lave en madpakke, en sandwich eller have noget af aftensmaden fra dagen før med. Det koster nemt 35 kroner om dagen at gå i kantinen, og der kan du spare en del penge.«

Og så en klassiker: supermarkedet.

»Det lyder så banalt at sige, at du skal handle efter en indkøbsseddel, men det går meget hurtigt galt, hvis ikke man gør. Der er så meget skrammel på slagtilbud,« siger Mette Reismann:

»I 'Luksusfælden' har vi mange gange sorteret i folks indkøb over fem dage og set på, hvad der var mad, og hvad der var ting uden værdi: hårspænder, en sød urtepotte, en håndcreme, man ikke havde brug for. Der kommer en masse støj ned i kurven, og der var ofte for 200-300 kroner på en uge.«

En ting, Mette Reismann ofte har bemærket, er, hvor mange penge folk kan bruge på at bestille mad udefra.

»Det er jo sygeligt, hvad vores deltagere har brugt på takeaway og cola,« siger Mette Reismann:

»Der er mange penge at hente, hvis man skærer ned på det. Hvis man er presset på sin økonomi, skal man ikke vise samfundssind og købe takeaway, fordi den branche er presset. Man skal tænke på sig selv og sin egen økonomi. Og hvis man eksempelvis har mistet sit arbejde, så er man simpelthen nødt til at sætte ind.«