Rygterne har svirret længe, og nu skulle den være god nok. I hvert fald hvis man spørger eksperter i e-handel.

Den amerikanske e-handelsgigant Amazon kommer til Danmark, og det sker med stor sandsynlighed allerede til efteråret, hvor Amazon kan gøre sin entre til Black Friday.

Det skriver Børsen, som har bedt e-handelseksperterne Jeppe Hamming og Søren Kipling samt Dansk Industris Sidsel Dyrholm Holst tage bestik af, hvad Amazons entre i Sverige betyder for gigantens indtog i Danmark.

I Sverige sidder Amazon på to- tre procent af det svenske marked, og er dermed allerede blevet en af de største aktører på e-handelsmarkedet i nabolandet.

Jeff Bezos, grundlægger af Amazon og en af verdens rigeste mænd. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Jeff Bezos, grundlægger af Amazon og en af verdens rigeste mænd. Foto: MANDEL NGAN

Søren Kipling, der selv har drevet en skoforretning på Amazon, og i dag bruger sine erfaringer som konsulent til salg på Amazon i virksomheden Be Ahead, siger:

»De er ikke gået til Sverige for kun at tage Sverige. De har gjort det for at tage hele Norden. Oktober måned vil jeg tro, de lander,« siger han.

Hos Dansk Industri mener branchedirektør for handel, Sidsel Dyrholm Holst, også, at vi ser et Amazon.dk inden for få måneder.

Eksperterne bemærker, at Amazon efter ni måneder i Sverige – som startede med børnesygdomme som dårlige maskinoversættelser – er kommet stærkt ind på det svenske marked.

Sidsel Dyrholm Holst henviser til en Epinion-undersøgelse, hvor en fjerdedel af de svenske forbrugere siger, at de vil gå ind på Amazon.se, næste gang de skal købe noget på nettet.

De danske e-handelseksperter forventer, at Amazon vil sætte sig stærkt på markedet for især elektronik, men også på varegrupper som tøj og mode, boligindretning, legetøj og gør-det-selv-ting.