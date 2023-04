Virksomhederne bliver 'klogere' og 'klogere'.

Pludselig bliver dine sociale medier oversvømmet med tilbud på flotte sko, fordi du dagen forinden besøgte en webshop med sneakers og andet tøj.

Men det er selvfølgelig ikke selve virksomheden, der er blevet klog. Det er den kunstige intelligens og de algoritmer, som virksomheden bruger til at målrette deres reklamer til dig.

Men nu skal vi til at passe på, at det ikke går over gevind, og at kunstig intelligens bliver brugt til at manipulere eksempelvis sårbare forbrugere.

Det er budskabet fra flere eksperter, som Finans har talt med, og B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, stemmer i.

»Der er ikke nogen tvivl om, at fra forbrugernes synspunkt er der nogle skræmmende perspektiver ved virksomheders brug af kunstig intelligens,« siger Niels Philip Kjeldsen og uddyber:

»Detailhandlen bruger allerede mange penge på at hyre konsulenter, der specialiserer sig i at manipulere forbrugerne i butikkerne med eksempelvis vareplaceringer og prisfastsættelse, så der er også mange, der vil udnytte kunstig intelligens.«

Finans har talt med flere eksperter, der fortæller, hvordan de teknologiske systemer med kunstig intelligens er blevet så avancerede de seneste år, at de potentielt kan bruges til at udnytte sårbare forbrugere.

Det kan eksempelvis være en situation, hvor en person med økonomiske problemer har siddet og lavet en række Google-søgninger, der afslører at vedkommende befinder sig i en sårbar situation.

Herefter vil den kunstige intelligens så eksponere personen for en stor mængde tilbud om hurtige lån på internettet.

»De her systemer er blevet udviklet til et niveau, hvor det er meget nemmere at ramme dig på særlige tidspunkter eller udsætte dig for specielle budskaber. Det er manipulation,« siger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, og uddyber:

»Det kan nemt løbe løbsk, fordi selvom der er mange moralske virksomheder, så er der naturligvis også mange, der vil udnytte det her. Det handler jo om penge.«

Det er dog også vigtigt for B.T.s forbrugerredaktør at nævne noget af det positive, som virksomheder kan bruge den kunstige intelligens til.

»Der er mange fare ved det her, men vi vil også se – og ser allerede – virksomheder, der udnytter den kunstige intelligens til at hjælpe forbrugere mere med privatøkonomi og lignende. Så det hele er ikke negativt,« siger han.

Alligevel er han enig med de eksperter, der over for Finans udtrykker en bekymring og opfordrer til, at man tager et kig på lovgivningen.

»Der er allerede flere organisationer, der har råbt vagt i gevær, og det kan også være, at der skal laves om på noget lovgivning, så man sikrer forbrugeren bedre, for jeg er slet ikke i tvivl om, at virksomhederne vil bruge rigtig mange penge på det her,« siger Niels Philip Kjeldsen.