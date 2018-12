Hvis dine børn vil bytte deres julegaver fra Fætter BR eller Toys’R’Us, så skal I se at få det gjort, fortæller vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe

»Det er bare med at komme afsted og få byttet gaverne til nogle andre varer,«

Det sker, efter Top-Toy - som står bag Fætter BR og Toys’R’Us - fredag er blevet erklæret konkurs efter et skuffende julesalg.

Hovedparten af virksomhedens forretninger er derfor nu lukket, men helt ekstraordinært vil 24 forretninger spredt over Danmark holde åbent til den 31. december, så kunder kan bytte deres julegaver til andre varer.

Og det er usædvanligt, siger Vagn Jelsøe.

»Normalt går jerntæppet ned, og alt bliver overtaget af kuratorerne, så snart en virksomhed begæres konkurs. Så de må have fundet en løsning til at gennemføre konkursen til kundernes fordel.«

Både gavekort og tilgodebevis er nu værdiløse, men det er altså muligt at bytte varer til andre varer i udvalgte butikker, fortæller Top-Toy.

Vagn Jelsøe forklarer, at det derfor heller ikke er muligt at bruge sin reklamationsret, hvis en vare er gået i stykker:

»Du kan ikke få penge tilbage, hvis legetøjet fejler noget, så det kan kun betale sig at tage til forretningen, hvis du vil bytte til en af butikkens øvrige varer,« siger han og uddyber, at du med al sandsynlighed også skal skynde dig at hente din vare tilbage, hvis den er til reparation:

»Hvis du for eksempel har købt en Playstation, som nu er til reparation hos Toys’R’Us, så skal du have den tilbage, om den er fikset eller ej, for det er din vare, og derfor er den ikke en del af konkursboet.«

Derudover har Vagn Jelsøe et råd til de skuffede danskere, som er brændt inde med værdibeviser til flere hundrede kroner hos legetøjsbutikkerne:

»Du kan anmelde, dine tabte penge til kuratorerne, og når de så har udregnet salær og penge til kreditorerne, så fordeler de, hvad der er tilbage.«

Top-Toy Top-Toy blev i 2015 solgt til kapitalfonden EQT, der ejer 73 procent af selskabet. Stifterfamilien Gjørup ejer stadig 24 procent. Da selskabet blev tvunget i rekonstruktion i november, drev de 226 BR-butikker og 73 Toys 'R' Us-varehuse. Efterfølgende meldte de ud, at de ville skære op mod 100 butikker i Norden og Tyskland, og derudover skære i hovedkontoret i Vallensbæk og Hongkong. 10 butikker blev lukket i Danmark, og 450 medarbejdere over hele norden stod til at miste deres job. Top-Toy har 2.124 fuldtidsansatte medarbejdere over hele norden. Kilde: Top-Toy

Selvom Vagn Jelsøe opfordrer forbrugerne til at kræve deres penge tilbage, så fortæller han, at der formentlig kun vil føre til en beskeden sum penge:

»Hvis du har et gavekort på 500 kroner, så kan du måske få 50 kroner ud af det.«

I november offentliggjorde Top-Toy sin årsrapport, der viste et blodrødt minus på driften på hele 149 millioner kroner.

Det store underskud betød, at Top-Toy måtte gå i rekonstruktion midt i julehandlen.