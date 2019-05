Det er blevet ført frem som en kæmpe forbedring, når Yousee det seneste år i den ene by efter den anden har annonceret en omlægning fra ’kabelnet til giganet’.

Opdrageringen betyder, at Yousees kunder kan modtage hastigheder op til 1.000 Mbit bredbånd. Men for nogle kunder udløser det flimmer og sort skærm på tv'et.

Det nye signal – som hedder docsis 3.1 og erstatter docsis 3.0 – kører nemlig på en højere frekvens end hidtil.

Og det er mange af de kabler og stik, som sidder i danske hjem i dag, ganske enkelt ikke gearet til, forklarer Michael Jensen, seniorrådgiver i Netplan.

»Man præsenterer det som noget bedre og noget nyt, men for tusinder af kunder giver det ret store problemer,« forklarer han:

»Tv-signalet bliver enten svækket eller forsvinder helt, og når kunderne så ringer ind, får de besked på, at det er deres egne installationer, den er gal med.«

Michael Jensen har oplevet det på sin egen adresse i Aalborg, hvor opgraderingen fra Yousee i første omgang udløste flimmer på skærmen og dernæst sort skærm.

»Vi har også set det andre steder i landet - Ishøj har eksempelvis oplevet store problemer med det her. Jeg tør godt sige, at det allerede har ramt adskillige tusinde danskere,« siger Michael Jensen.

Og du betaler selv gildet, hvis du bliver ramt af problemerne i dit hjem.

For selvom det er Yousees opgradering, der generer dit signal, er du selv ansvarlig for, at udstyret i dit hjem kan kapere den nye hastighed.

Hos Forenede Danske Antenneforeninger er man bekendt med problemet.

»Vi kender til udfordringen. Men man må også forlange, at kunderne løbende fornyer kablerne i hjemmet for at følge med teknologien,« siger landsformand Thomas Bak til Finans.dk:

»Måske har opgraderingen til docsis 3.1 blot givet nogle i forvejen forældede kabler det sidste dødsstød,« siger han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Yousee, men selskabet er endnu ikke vendt tilbage.

Overfor Finans.dk bekræfter TDC, der ejer Yousee, dog, at det er kunden selv, der skal sikre, at installationen i deres eget hjem fungerer.

TDC bekræfter også, at opgraderingen kan betyde, at den enkelte kunde kan blive nødt til selv at betale for at få nye stik og kabler i hjemmet.