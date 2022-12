Lyt til artiklen

Det har længe set sort ud for boligmarkedet, der i løbet af efteråret kun har trukket i en retning – nedad.

Men nu viser tal fra mæglerkæden Home, at der kan være et lille julemirakel på vej.

Og den lysende ledestjerne, der skal lede boligmarkedet ud af mørket, er antallet af fremvisninger. Det skriver mediet Børsen.

For i november viser tal fra Home, at antallet af fremvisninger er steget en smule i forhold til oktober på lejlighederne i København.

Samtidig begynder antallet af fremvisninger af selvsamme lejligheder at ligge stabilt og har gjort det under efterårets kraftige prisnedtur. Det er på trods af, at der samlet set var en halv procent færre fremvisninger i København i november hos Home.

En opblødning, der altså kan tyde på at køberne er på vej ud af busken, lyder det fra senioranalytiker i Danske Bank Bjørn Tangaa Sillemann.

»Jeg synes, det er indikation på, at fremvisningerne har bundet i København,« siger han og fortsætter:

»Nu tror jeg, at bunden i højere grad afspejler, at færre lykkes med at slå en handel af. Jeg tror desværre ikke, at det indikerer, at bunden er nær for det københavnske boligmarked. Hvis vi ser en bund i fremvisningerne nu, så er det ikke, fordi det peger op i priserne om nogle måneder.«

Boligmarkedets nedtur er gået særligt hårdt ud over det københavnske boligmarked, der nærmer sig et tocifret fald fra, da det toppede i maj.