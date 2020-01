Siden indgangen til 2020 har over en kvart million tv-kunder i YouSees bland selv-univers været ramt af store tekniske problemer.

Det har ikke været muligt for kunderne at få nye kanaler i stedet for de 11 Discovery-kanaler, YouSee har slukket for. Miseren får nu en fremtrædende ekspert til at nedsable Danmarks største tv-udbyder.

»Det er helt absurd,« siger Claus Bülow Christensen, digital analytiker og arrangør af Copenhagen Tv Future Conference:

»Omfanget af det imagetab, der følger med her for YouSee, er næsten uoverskueligt, når man tænker på hele det forløb, der har været omkring Discovery Networks' kanaler.«

YouSee har helt konkret skullet omstille bland selv-universet, så de point, der blev tilgængelig for kunder, der mistede Discovery-kanaler, kunne bruges på at hente nyt indhold.

Men den funktion har ikke virket siden årsskiftet.

Og det er ikke godt nok, når YouSee allerede i oktober endegyldigt meldte ud, at ændringerne ville ske.

Det mener Claus Bülow Christensen.

»Det er faktisk uforståeligt. Teknisk er det selvfølgelig meget komplekst, men de har jo vidst det her i meget lang tid. Så skulle man tro, at man har samlet koncernens skarpeste hjerner til at løse opgaven,« siger Claus Bülow Christensen:

»Lige nu virker det jo, som om de er lidt ligeglade.«

Siden tidlig morgen den 1. januar er en lind strøm af kunder væltet ind på YouSees Facebook-væg for at give udtryk for deres utilfredshed over situationen.

Hundreder af kunder raser over YouSees manglende formåen til at løse problemerne.

»Det er jo forfærdeligt for YouSee det her. Det sker på et meget skrøbeligt tidspunkt,« siger Claus Bülow Christensen:

»Der er en masse kunder, der ligesom har givet YouSee chancen på trods af alt det her med Discovery og sagt: 'Lad os nu se'. Det her er så dråben, der kan få bægeret til at flyde over for mange af de kunder. Det er voldsomt bekymrende for YouSee det her.«

B.T. har hele torsdag forsøgt at få en kommentar fra YouSees direktør, Jacob Mortensen. Han er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

YouSees pressevagt oplyser, at man fortsat arbejder på at rette de tekniske problemer så hurtigt som muligt.