Det vælter ud med vilde tilbud fredag morgen – Black Friday er for alvor skudt i gang.

B.T. har allieret sig med Rasmus Larsen fra Flatpanels.dk, og han peger her på et par stærke tilbud på spillekonsoller, højtalere og en masse andet populær elektronik.

I ét tilfælde kalder han et tilbud ’for godt til at være sandt’

Rasmus Larsen kommer i det følgende med otte stærke anbefalinger til gode tilbud.

1: Xbox One S All-Digital – SPAR 1.022 kroner

»Microsofts første spilkonsol uden disc-drev sælges til en vanvittig pris. Xbox One S kan afvikle spil i Full HD og HDR (High Dynamic Range). Den kan også streame video i 4K HDR. Der medfølger 3 spil... til 777 kroner... Det virker næsten for godt til at være sandt.«

Pris: 777 kr. (Elgiganten)

Før: 1799 kr.

2: Sonos Beam soundbar – SPAR 500 kroner

»Det er sjældent, at Sonos er på tilbud, så når det sker, kan det betale sig at slå til. Beam er Sonos seneste soundbar. Det er en kompakt størrelse, som dog stadig leverer god lyd og klar tale. Den findes i både sort og hvid.«

Pris: 2799 kr. (alle Sonos-forhandlere)

Før: 3299 kr.

3: PlayStation 4 Pro – SPAR 300 kroner

»Sonys mest kraftfulde PlayStation 4, som kan afvikle spil i 4K-opløsning og HDR (High Dynamic Range). Det er en perfekt makker til et nyt 4K TV og der findes efterhånden et rigt katalog af virkelig flotte PS4-spil i 4K.«

Pris: 2299 kr. (Power)

Før: 2599 kr.

4: Google Chromecast Ultra – SPAR 91 kroner

»Googles lille TV-dongle, som kan give videostreaming til enhver skærm. Chromecast tilsluttes blot HDMI-stikket. Tilbuddet her er Ultra-udgaven, som klarer streaming i 4K-opløsning og HDR (High Dynamic Range).«

»Det er i øvrigt Ultra, som man skal bruge til Googles Stadia-spiltjeneste.«

Pris: 499 kr. (Power)

Før: 590 kr.

5: Panasonic UHD Blu-ray-afspiller – SPAR 600 kroner

»Filmskiver er ikke så hotte længere, men vil du alligevel eje dine film fysisk, så er seneste format UHD Blu-ray. Det giver et voldsomt flot billede på det rigtige TV og så vidt vi erindrer er det første gang, at en UHD Blu-ray-afspiller er under 1000 kroner.«

Pris: 899 kr. (Power)

Før: 1499 kr.

6: Sony ST5000 Atmos soundbar – SPAR 1.009 kroner

»Atmos er det nyeste lydformat. Det giver mere omsluttende lyd i film og spil. En af de bedste løsninger - hvis man ikke vil have fuldt højttalersetup i stuen - til Atmos er Sonys ST5000. Den har et par år på bagen, men udviklingen på lyd går ikke så stærkt, så den er stadig fuldt ud konkurrencedygtig.«

Pris: 5990 kr. (Komplett.dk)

Før: 6999 kr.

7: Sony PlayStation VR – SPAR 200 kroner

»Sony har til PlayStation udviklet en særlig VR-brille, som drager gamere dybere ind i spilverdenen. Det er lidt et ego-projekt, men en ret sjov oplevelse, når man har tiden. I dette bundle medfølger også nogle spil, så man kan komme i gang.«

Pris: 1499 kr. (Elgiganten)

Før: 1699 kr.

Generelt: Konsolspil

»Der er på Black Friday generelt ret gode rabatter at hente på konsolspil til bl.a. PlayStation og Xbox.«

»Det er både i fysisk skiveform og gennem onlinebutikkerne på selve konsollerne. Vi anbefaler at tage et kig indenfor idet der er mange særligt klassikere til gode priser.«