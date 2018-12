Ikke mere Fætter BR og Toys’R’Us. Top-Toy, der ejer de to legetøjskæder, er i dag blevet erklæret konkurs.

»Det er et ledelsesmæssigt problem,« siger ekspert i detailhandel Bruno Christensen.

Han mener, at ledelsen ikke har været god nok til at følge den digitale udvikling. Børn og unge har ikke længere samme interesse for det ‘gammeldags’ legetøj, vi kender fra butikkerne.

Dog ser han et hul i markedet, der sagtens kan fyldes ud af andre.

Nogen vil samle stumperne op Ekspert i detailhandel Bruno Christensen

»Nogen vil samle stumperne op. Der vil være nogen, der vil finde ud af, hvordan man kan udfylde det hul i markedet, der nu er opstået,« siger Bruno Christensen til B.T.

En anden årsag til den erklærede konkurs, som Bruno Christensen fremhæver, er dagligvarebutikkerne.

»Legetøjskæderne har ikke kunne hamle op med priserne i dagligvarebutikkerne, som også sidder på markedet for legetøj til børn og unge,« siger han.

Han forklarer, at supermarkederne med tiden har udvidet deres sortiment, mens de har samtidig har solgt legetøjet til en billigere pris, end man har gjort i Fætter BR og Toys’R’Us.

Top-Toy Top-Toy blev i 2015 solgt til kapitalfonden EQT, der ejer 73 procent af selskabet. Stifterfamilien Gjørup ejer stadig 24 procent. Da selskabet blev tvunget i rekonstruktion i november, drev de 226 BR-butikker og 73 Toys 'R' Us-varehuse. Efterfølgende meldte de ud, at de ville skære op mod 100 butikker i Norden og Tyskland, og derudover skære i hovedkontoret i Vallensbæk og Hongkong. 10 butikker blev lukket i Danmark, og 450 medarbejdere over hele norden stod til at miste deres job. Top-Toy har 2.124 fuldtidsansatte medarbejdere over hele norden. Kilde: Top-Toy

Det er altså blevet mere økonomisk attraktivt at købe sit legetøj i en dagligvarebutik.

Til sidst nævner Bruno Christensen internethandlen, hvor forbrugeren ofte kan finde billigere alternativer til de varer, man kan finde i legetøjskæderne. Sammen med et langt større udvalg er internettet en stor udfordring for de fysiske butikker.

Men han tror ikke, at man skal være bange for, at det er slut med legetøjsbutikker i Danmark.

Han tror, at der vil være nogen, der kan løfte opgaven og følge med den teknologiske udvikling, vi ser overalt lige nu.