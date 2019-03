Webshoppen Styled.dk udlovede et gratis ur til en værdi af 399 kroner til de hurtige kunder, selvom urets værdi reelt er meget lavere. Og det er ulovligt.

»Hvis man markedsfører en gave med angivelse af en bestemt beløbsværdi, skal denne værdi være reel. Ellers er det vildledende markedsføring og dermed et brud på markedsføringsloven,« siger vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe.

Han understreger, at han udtaler sig generelt og ikke kender til den specifikke kampagne, den danske webshop har kørt.

Men Vagn Jelsøe advarer generelt danskerne mod at tage kampagner som Styled.dk's for gode varer.

»Som forbruger er det ofte meget svært at vurdere en vares reelle værdi. Derfor opfordrer vi forbrugerne til at udvise sund skepsis, når de bliver mødt af gratis gaver ved køb af varer eller andre kampagner, hvor særlige varer ubydes til stærkt nedsat pris,« siger Vagn Jelsøe.

Som eksempel på kampagnepriser nævner han de velkendte samlehæfter, som blandt andre supermarkeder som Føtex, Bilka og Kvickly fra tid til anden markedsfører.

Ved køb i butikken samler kunden mærker, og når man har mærker nok, kan bestemte varer købes til stærkt nedsat pris.

Det kan være alt fra gryder til Lego-sæt - men det er ikke altid til at gennemskue varens reelle markedspris.

Her bryder Styled.dk loven »Det er vildledende markedsføring, hvis man oplyser en angivelig besparelse (dette ur til en værdi af 399 kr. får du gratis), der ikke har et reelt indhold, fordi uret aldrig har været solgt til den angivne værdi, og må vurderes til at have en langt lavere markedsværdi « siger Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet Tænk. Og det er ulovligt i henhold til markedsføringslovens: paragraf 4 (god erhvervsskik)

paragraf 5 (vildledende handlinger)

paragraf 8 (væsentlig forvridning af den økonomiske adfærd hos forbrugeren)

paragraf 13 (rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold skal kunne dokumenteres) Kilder: Forbrugerrådet Tænk og markedsføringsloven

»Hvis de varer ikke er en del af butikken daglige sortiment, kan det være vanskeligt for forbrugeren at vurdere, om den oplyste førpris er reel eller ej,« siger Vagn Jelsøe.

Det omdiskuterede ur, som Styled.dk tilbød som gratis gave til de 100 hurtigste kunder, virker udfra webshoppens hjemmeside ikke til at være en del af webshoppens daglige sortiment.

På Styled.dk blev de besøgende i flere dage mødt med synet af et flot ur uden fabrikantnavn på urskiven til en værdi af 399 kroner.

Men det ur, kunderne modtog, så lidt anderledes ud.

Her stod der 'Modiya' på urskiven, og præcis det samme ur kan på eBay købes for 15,55 kroner eksklusiv levering og told.

B.T. har kontaktet Styled.dk med henblik på at få et interview om ur-kampagnen. Webshoppen har ikke besvaret vores henvendelse, men i et mailsvar lyder det, at det ikke er webshoppen selv, der har redigeret billedet af uret, så fabrikanten 'Modiya' er blevet fjernet.

Styled.dk hævder også, at den anslåede værdi på 399 kroner svarer til den pris, webshoppen har betalt Prime Jewelry for uret.

'Den oplyste værdi på 399 kr skyldes, det er vejledende udsalgspris på uret, da det blev købt ind hos dem i AW 18 sæsonen. Alt billede materiale er direkte fra leverandøren, og det er vi ikke inde over. Dog skal det jo nævnes at produktbilleder gerne får en hurtig tur i photoshot for at gøre baggrunden hvid og lyset på billedet bedre. Dette er vi dog ikke inde over, og har ingen grafiker tilknyttet,' skriver Styled.dk.

Jesper Ebbbesen med den ene T-shirt, han modtog fra Styled.dk. Det gratis ur har han smidt ud. Foto: Privat

På Trustpilot har mange kunder givet webshoppen den dårligst mulige bedømmelse efter at have modtaget urgaven.

Ord som 'skodfirma', 'bedrageri' og 'svindel' går igen i flere af anmeldelserne.

»Jeg synes, det er at tage pis på folk. Falsk reklame, simpelthen. Jeg føler mig snydt,« siger Jesper Ebbesen, som er en af dem, skrev en kritisk anmeldelse på Trustpilot efter at have set plastikuret.

Han understreger, at han ikke kommer til at handle hos Styled.dk igen.