»Vi kommer til at se flere konkurser.«

Sådan lød meldingen for nylig fra Johan Lundgren, der er administrerende direktør for EasyJet - et af Europas største lavprisselskaber.

Den klare udmelding kommer i kølvandet på, at det islandske charterselskab Primera Air forleden gik konkurs. Den skæbne vil ifølge Johan Lundgren overgå flere af konkurrenterne.

Han ville ikke ifølge The Independent ikke sætte navn på dem, men forklarede dog, at der er tale om »svagere spillere på markedet,« som udfordres af stigende brændstofpriser.

Det er meget sandsynligt, at der kommer flere konkurser i flybranchen. Der er nogle selskaber, der ikke har helt styr på deres forretninger Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker, Sydbank

Herhjemme er luftfartsanalytiker hos Sydbank, Jacob Pedersen, helt enig i vurderingen.

»Det er meget sandsynligt, at der kommer flere konkurser i flybranchen. Der er nogle selskaber, der ikke har helt styr på deres forretninger,« siger han til B.T.

Flyselskaberne låser normalt brændstofpriserne fast for et eller flere kvartaler ad gangen og det er derfor først engang i løbet af 2019, de stigende priser for alvor vil kunne mærkes.

Derudover er selskaberne pressede af mangel på flyveledere og udbetalinger af erstatninger for forsinkede fly. En giftig cocktail, påpeger Jacob Pedersen.

Johan Lundgen, administrerende direktør for EasyJet, tegner ikke noget optimistisk billede af konkurrenternes fremtid. Foto: GEORGES GOBET/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Johan Lundgen, administrerende direktør for EasyJet, tegner ikke noget optimistisk billede af konkurrenternes fremtid. Foto: GEORGES GOBET/AFP/RITZAU SCANPIX

»Nogle af de selskaber, der i forvejen har en skrøbelig økonomi, og som måske ikke har definereret helt, hvad der er deres berettigelse i markedet, vil være i farezonen,« siger han, der heller ikke nævner navne.

Som flyrejsende må vi vænne os til, at priserne på de korte og mellemlange ruter stiger som følge af de højere udgifter til brændstof.

Men konkurrencen er hård, og det vil afspejle sig på priserne.

»Selskaberne får svært ved at vælte hele regningen over på kunderne,« vurderer Jacob Pedersen.