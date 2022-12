Lyt til artiklen

»Det er overraskende, at Aldi lukker i Danmark, og det er overraskende, at Rema 1000 overtager butikkerne.«

Så kort og præcist udlægger detailekspert Bruno Christensen dagens store nyhed om, at Aldi er færdige i Danmark – og at Rema altså overtager 114 ud af deres i alt 188 butikker.

Han mener dog også, at det er i tråd med Rema 1000s mangeårige ambition om at vokse sig større end Netto i Danmark, hvilket de er på vej til at fuldbyrde nu.

Men hvor B.T.s forbrugsredaktør, Niels Philip Kjeldsen, mener, at Rema 1000 med købet er den nye førerhund på det danske discountmarked, er Bruno Christensen ikke helt nået dertil endnu.

»Jeg vil mene, at Netto stadig sidder på den position. Og Netto bliver ikke siddende stille og roligt og afgiver førerpositionen til Rema 1000, så alt andet lige vil det her skærpe konkurrencen.«

Han har også et bud på, hvorfor det er gået, som det er gået for Aldi i Danmark, og hvorfor de nu vælger at trække sig ud.

Her er det blandt andet en manglende lyst til at tilpasse sig det danske marked, som spiller ind.

»Aldi har fulgt deres værdier og koncept, som går ud på, at de ikke har ønsket at tilpasse sig til det danske marked. Det er først i de senere år, at de er gået lidt i den retning, men ellers har de kørt suverænt med deres eget vareprogram, og det er aldrig faldet i danskernes smag, og det er den største forklaring på, at Aldi har været mere tysk, end de har været dansk.«

Disse Aldi-butikker bliver til Rema 1000 Det er Aldi-butikker over hele landet, som overtages af Rema 1000. Se listen her. Aalborg, Dannebrogsgade 58

Aabybro, Vestergade 2

Aabyhøj, Carit Etlarsvej 1

Aarhus N, Paludan-Müllers vej 26

Aarhus V, Runevej 4

Allerød, Bjarkesvej 1

Allingåbro, Rougsøvej 47b

Assens, Nørre alle 12

Bjerringbro, Torvegade 5

Blokhus, Stenmarksvej 1

Brande, Chr. Bergsvej 2

Brønderslev, Østergade 38

Brøndby, Nygårds plads 1a

Brønshøj, Frederikssundsvej 131-135

Brørup, Nørregade 100

Ebeltoft, Maltvej 2

Esbjerg, Guldager Skolevej 5

Esbjerg V, Tarphagevej 11

Esbjerg Ø, Strandby Kirkevej 88

Faaborg, Assensvej 2-4

Farsø, Holmevej 3

Faxe, Rådhusvej 85

Fredensborg, Wendorfsvej 2

Fredericia, Strevelinsvej 3

Fredericia, Vejlevej 32

Frederiksberg, Roskildevej 46

Frederikshavn, Gl. Skagensvej 101

Frederikshavn, Gærumsvej 35

Give, Hjortsvangen 29

Glostrup, Hovedvejen 140

Grenå, Søndergade 10

Haderslev, Erlev Bjerge 60

Haderslev, Laurids Skaus Gade 19

Hadsund, Broparken 2

Hals, Midtergade 23

Hanstholm, Bytorvet 57

Harboøre, Lemvigvej 11

Haslev, Grønlandsgade 4

Hedehusene, Hovedgaden 407

Helsinge, Bymosevej 9b

Helsingør, Egevænget 3

Herfølge, Pogebanken 2

Herning, Dæmningen 11

Herning, Laust Kristensens Plads 1

Herning, Valløvej 2

Hirtshals, Nørregade 18

Hobro, Banegårdsvej 4

Holbæk, Borgmester N. E. Hansensvej 3

Horsens, Sundvej 109

Holstebro, Herningvej 52

Holstebro, Vester Skolevej 2

Hundested, Strandvejen 18

Hvide Sande, Parallelvej 65

Hvidovre, Hvidovrevej 344

Ishøj, Vejlebrovej 21

Jægerspris, Hovedgaden 36

Kalundborg, Sct. Jørgensbjerg 39 og 43

Karlslunde, Ræveholmsvej 57

Kerteminde, Nordre Ringvej 50

Kgs. Lyngby, Lundtofteparken 45

Korsør, Tårnborgvej 22

København K, Adelgade 1

København S, Kastrupvej 50

København S, Messinavej 2

København S, Tingvej 2-4

København V, Rejsbygade 8

København Ø, Østbanegade 129

Lystrup, Sønderskovvej 4

Løgstør, Limfjordsvej 2

Maribo, Brovejen 30

Middelfart, Odensevej 77

Nakskov, Løjtoftevej 4

Nyborg, Vestergade 41

Nykøbing Falster, Møllebakken 1

Nykøbing Falster, Østerbrogade 147

Nykøbing Sjælland, Egebjergvej 1

Næstved, Snerlevej 2

Næstved, Ved Åsen 2

Nørresundby, Hjørringvej 56

Nørresundby, Viaduktvej 7-9

Odense C, Grønløkkevej 7

Odense C, Kochsgade 121

Odense M, Hjallesevej 140

Odense NV, Rugårdsvej 455

Ringe, Odensevej 46-48

Ringkøbing, Skolevænget 30

Ringsted, Køgevej 38

Risskov, Kamma Klitgårds Gade 47

Roskilde, Søndre Ringvej 24a

Rudkøbing, Grønnegården 7

Rungsted, Bolbrovej 60-62

Rødovre, Slotsherrens Vænge 3b

Sakskøbing, Nykøbingvej 45

Skagen, Chr. X's Vej 12

Skibby, Hovedgaden 1b

Slagelse, Ndr. Ringgade 24

Solrød, Jersie Center 2

Sorø, Holberg Arkaden 4

Stege, Vasen 2

Store Heddinge, Rengegade 31

Struer, Holstebrovej 21-25

Støvring, Hobrovej 56

Svendborg, Nyborgvej 99

Sæby, Sophus Falksvej 4

Sønderborg, Grundtvigs plads 6

Thisted, Simons Bakke 70-74

Tønder, Kongevej 1

Vedbæk, Baneskellet 1

Vejen, Askovvej 6a

Vejle, Jyllandsgade 6

Viborg, Koldingvej 61-69

Vojens, Rådhuscentret 19

Vordingborg, Bryggervangen 4

Væggerløse, Stovby Ringvej 5 Kilde: Rema 1000.

Et eksempel på det modsatte er ifølge Bruno Christensen Lidl, som hurtigt tilpassede sig danskerne.

Han tror ikke, at det handler så meget om det økonomiske for Aldi, som ellers har tabt mange penge i Danmark.

»Det er en stor pengekasse, vi taler om. Det er ikke som sådan en økonomisk nødtvungen beslutning, det er ledelsesmæssigt, hvor nogen har sagt: 'Nu er det nok, vi gider ikke være i Danmark længere'. Aldi har eksempelvis også stor succes på det engelske marked for tiden. Så det er det, der ligger bag beslutningen.«