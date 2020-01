Danskerne slukker i stigende grad tørsten med sodavand. Salget er steget med 27 procent på bare fem år.

Og det er en udvikling, som nu får en fremtrædende ernæringsekspert og forfatter til flere bøger om sund kost til at råbe vagt i gevær.

Danskerne skal simpelthen hanke op i sig selv.

»Det er moderne krukkeri, når danskerne tyr til sodavand, fordi vand er for kedeligt,« siger Martin Kreutzer, ernæringsekspert og indehaver af Velsmurt.nu:

»Det er et symptom på en luksustilgang til livet, at man vil drikke noget, som er sjovere end vand.«

Han påpeger, at det det er et stort sundhedsmæssigt problem, at danskerne på ukritisk vis hælder sodavand ned i tide og utide.

Han kalder det ‘at slukke tørsten med kalorier’, ligesom han påpeger, at både sukkerholdig og light-udgaver af sodavand kan skade tænder og tarme.

Og så er det store forbrug af sodavand ganske enkelt udtryk for et usundt forhold til indkøb, mener Martin Kreutzer.

»Det er jo vanvittigt, at folk i rask væk bruger 15-20 kroner om dagen på sodavand. Det er 7.000 om året, det svarer til en forlænget weekend i Paris med hotel og hele pivtøjet. Det hælder man bare i tragten,« siger Martin Kreutzer:

»Det er blevet acceptabelt at bruge penge på ligegyldigheder. Vi har vænnet os til at snolde penge op.«

Selvom den store stigning i salget af sodavand har fundet sted sideløbende med, at prisen for sodavand er raslet ned, mener Martin Kreutzer ikke, at svaret er at hæve priserne med nye afgifter.

»De unge betaler jo gerne for Red Bull-energidrikke, hvor prisen er urimelig høj,« siger han som eksempel:

Hvad drikker du mest af i løbet af en dag?

»Det eneste, der kan regulere det, er at gøre det vanskeligere at få fat på,« siger Martin Kreutzer.

Han mener, at man eksempelvis kan starte med at forbyde salg af sodavand i institutioner og så ganske enkelt forsøge at gøre det mere attraktivt at drikke vand.

»Havde man opfundet vand i dag, ville man se det som verdens mest geniale drik. Der er kun plusser ved vand,« siger Martin Kreutzer:

»Mange arbejdspladser har vandhaner med isvand og boblevand, hvor man prøver at hjælpe folk med at få luksusvand, mens skolebørn er overladt til at gå ud på toilettet og fylde flasken. Man kunne godt arbejde med at gøre det mere spændende for børn at drikke vand.«