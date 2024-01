Dagligvarekæden Meny er inde i en god periode.

For ikke nok med at kæden mandag blev kåret til 'Årets Supermarked 2023' af B.T.s brugere, så har Meny også bidt sig fast i topfeltet - nærmere bestemt andenpladsen - i Loyalty Groups undersøgelser af supermarkedskæderne i Danmark.

Og det er der god grund til, lyder det fra ekspert i detailhandel Bruno Christensen.

»Jeg er ikke overrasket over, at Meny vinder,« siger han og fortsætter:

»De har fået fast grund under fødderne. De kunder, Meny har i butikkerne, servicerer de på en måde, der gør, at de er glade og tilfredse og anser Meny for at være et rart sted at handle. Det giver loyalitet.«

Bruno Christensen forklarer, at kåringen som 'Årets Supermarked 2023' ikke vil påvirke kunder, der handler i butikkerne, men derimod have større interesse for Meny-butikkerne og Dagrofa selv.

Uanset kåring er der nemlig én ting, der er vigtigere end alt andet i kampen om kunderne i dagligvarehandlen.

»Prisen for varerne er den faktor, der er vigtigst. Dem, der løber med omsætningen, er dem, der sætter prisen lavest. Det vil sige discountbutikkerne.«

»Men det har det værdi for Meny at få en kåring her, som de kan glæde sig over, som kan motivere, og som sandsynligvis kan være med til at holde dem oppe i toppen på andenpladsen i de her loyalty-lister,« forklarer Bruno Christensen.

Kåringen af Meny som Årets Supermarked 2023 skete efter 22 dages afstemninger, hvor i alt 73.306 indloggede brugere afgav deres stemme på B.T.

Og vejen til tops bød på en kneben sejr over Rema 1000 - som indtager førstepladsen i Loyalty Groups målinger - i semifinalen, hvor det i en periode så ud til tippe den anden vej.

Men sådan ville Meny ikke have det.

Flere af kædens butikker gik til tasterne, det samme gjorde radiouniverset R8dio med opfordringer til lyttere og kunder om at stemme.

Ifølge Troels Johannesen, der er strategisk kommunikationsrådgiver, er sociale medier afgørende i afstemninger, som den B.T. netop har lavet.

»Sociale medier er en helt afgørende mulighed for, at de her virksomheder kan nå ud til mange mennesker forholdsvis let og forholdsvis billigt i forhold til at få dem til at stemme på sig,« siger Troels Johannesen og fortæller, det kan være med til at give god brandværdi.

Troels Johannesen understreger, at han ikke kan udtale sig om den konkrete kampagne, Meny har ført under afstemningen.

Men det er en effektiv strategi.

»Det er effektivt, fordi det her er digitale afstemninger, hvor man kun er et klik væk for at kunne sætte sin stemme. Det vil ikke give mening at stå og flagre med en pjece nede på Strøget og så få folk ind og stemme online,« siger han og uddyber:

»Meny er lykkedes, fordi de er gode til at engagere deres følgere. Alt, hvad der skal til for at få succes på de sociale medier, handler om at være gode til at engagere brugerne.«

For i afstemninger som B.T.s kåring af 'Årets Supermarked 2023' er det størrelsesforholdet der gælder, fortæller Troels Johannesen.

»Meny har flere platforme at spille på, end hvis det var en lille café – og det er det, som det handler om her. De har sat flere sejl til, har flere muligheder og strenge at spille på i deres kommunikation, og det er sådan set helt legalt, at man gør det.«

Meny slog Rema 1000 i semifinalen med en kneben sejr, hvor de havde 52 procent af stemmerne, og i finalen vandt de over Netto med 63 procent.

Du kan læse vinderinterviewet med Meny her.