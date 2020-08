Da Coop fredag morgen gik ud med nyheden om, at de åbner en ny butikskæde under navnet Coop 365, var det samtidig et dødsstød til en af Danmarks største supermarkedskæder.

Et dødsstød, der meget vel kan betyde, at kæden helt forsvinder inden for få år, vurderer Bruno Christensen, der har fulgt detailhandlen i Danmark gennem seks årtier.

»Det her er begyndelsen på enden for Fakta. Det er selvfølgelig meget sjovere for Coop at melde ud om, at man åbner noget nyt. Men det her betyder reelt set, at man bygger en ny kæde på resterne af Fakta,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Da B.T. fredag morgen talte med Coops koncerndirektør Jens Visholm afviste han, at åbningen af Coop 365 – der i første omgang sker ved at omdanne i alt 15 Fakta-butikker – er en lukning af Fakta.

Jens Visholm, koncerndirektør i Coop. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jens Visholm, koncerndirektør i Coop. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det her er udtryk for, at vi åbner noget nyt. Det er ikke en lukning,« sagde Jens Visholm.

Men Bruno Christensen er ikke i tvivl.

»Det vil give alt for meget uro allerede nu at sige, at man lukker Fakta. Men vi taler om en koncern, som gennem flere år har haft som ambition at få færre kæder og blive mere skarp og effektiv. Coop driver ikke både Coop 365 og Fakta om et nogle år,« siger han.

Generelt har de seneste år da heller ikke været gode for Fakta. En lang række butikker er lukket, og man har i flere år haft store millionunderskud.

Prismæssigt er Fakta sjælent kommet godt ud i forhold til konkurrenterne, når forskellige medier – eksempelvis B.T. – har gennemført pristjek supermarkederne imellem.

Men i forbindelse med lanceringen af kæden, som helt officielt sker den 4. september, forklarer Coops Jens Visholm til B.T., at man i den nye kæde vil kunne købe en række helt nye varer, og at man i Coop 365 vil have lavere priser nogle dagligvarer end resten af markedet.

»Det der med at skulle være billigst er nok mest et udtryk for, at man drømmer om det i Coop. Det får de ikke lov til af deres konkurrenter, og jeg tvivler på, at Coop reelt er i stand til det,« vurderer Bruno Christensen:

»Men jeg kan sagtens forestille mig, at de vil lægge sig meget tættere på Lidl, Rema 1000 og Netto prismæssigt, end de er i dag.«

Generelt mener Bruno Christensen, at Coops tiltag er godt for kunderne og viser, at der er sund konkurrence i dagligvarebranchen.

Han er dog ikke videre imponeret over Coop.

»Coop skyder med spredehagl i øjeblikket. De laver en ny app, så laver de en ny kæde. Når man er bagud på konkurrence, så er det nemmere at lancere en masse nye ting, der får opmærksomhed, i stedet for at fokusere på kerneforretningen,« siger Bruno Christensen:

»Indtrykket er, at de ikke er klar over, hvor de vil hen, og hvad de vil fokusere på. Det virker famlende, og på et eller andet tidspunkt er de nødt til at fokusere på kernen af det, de vil.«

Overfor B.T. siger Jens Visholm, at man i første omgang vil teste de 15 nye butikker.

Hvis de er en succes, vil man på sigt udvide kæden - blandt andet ved at omdanne Fakta-butikker eller andre butikker i dagligvarekæmpens markante udvalgt af i alt mere end 1.000 supermarkeder i Danmark,