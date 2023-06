Svenskerne har fat i den lang ende.

I forbindelse med verdenspremieren på Volvos nye og kompakte elbil er markedsanalytiker hos Bilbasen, Jan Lang, ikke i tvivl. Den nye EX30 kommer til at ryste det danske bilmarked.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Det er det hidtil stærkeste modtræk til Tesla, siden de dumpede priserne i januar. En afgørende nyhed på det danske marked,« siger Jan Lang.

Ifølge bilens specifikationer, så er den på størrelse med en Volkswagen ID. 3, men til gengæld står man tilbage og har tabt kæben over prisen.

Med det lille batteri og en rækkevidde på 344 km kan man få den for 274.000 kroner.

Volvo Danmark forventer dog, at der vil være mest rift omkring modellen med det store batteri, som får en rækkevidde på 480 km. Der vil prisen være 309.000 danske kroner.

Og Jan Lang er yderst overrasket over prissættelsen.

Han er overrasket over, at prisen er endt med at blive så lav – faktisk 10 procent lavere end forventet. Modellen forventes på det danske marked i begyndelsen af 2024.

I starten af maj svingede Volvo kniven i Sverige.

Foto: Volvo

Bilproducenten Volvo Cars varslede nemlig fyring af 1300 medarbejdere i Sverige. Det svarer til omkring seks procent af selskabets medarbejdere i landet.

Det oplyste selskabet i en pressemeddelelse.

Størstedelen af de berørte medarbejdere er kontoransatte i den del af Volvo Cars, der producerer og sælger personbiler. Ingen medarbejdere i selve produktionen vil blive berørt, oplyser Volvo Cars.

Årsagen til fyringerne er, at bilproducenten skal spare.

»De omkostningsforanstaltninger, vi igangsatte sidste år, er begyndt at give resultater på nogle nøgleområder som omkostninger til materialer,« siger Jim Rowan, administrerende direktør i Volvo Cars, i pressemeddelelsen.

Ud over fyringerne vil bilproducenten også reducere omkostninger og øge effektiviteten på tværs af sine globale aktiviteter.