Det har ikke skortet på kritik, efter Coop torsdag slog dørene op for koncernens nye supermarkedskæde med navnet Coop.

Første åbning skete i Hinnerup. Med tiden skal kæden omfatte 250 butikker på landsplan.

Men nu kommer der lidt til den anden side af vægtskålen. Lidt ros i stedet for kritik.

Mogens Bjerre, lektor på CBS og ekspert i detailhandel, er nemlig mere positiv over det, han har set i blandt andet B.T.s artikler om den første testbutik i Hinnerup.

»Jeg synes faktisk, det flugter meget godt med det, jeg havde forventet. Og på mange måder synes jeg, at det ligger meget tæt på Coops DNA. Det er mange af de gamle dyder, Coop har fundet frem her,« siger Mogens Bjerre.

Han bider eksempelvis mærke i, at frugt og grønt har fået en mere fremtrædende plads, at økologi fylder mere, og at montren med kød er skaleret ned og nu kaldes montren med protein.

»Coop tager et samfundsansvar, og det kan jeg faktisk godt lide. Lige nu har vi et marked, hvor alle løber lidt i samme retning, og der synes jeg helt reelt, at den her kæde stikker ud og sætter barren højt,« siger Mogens Bjerre:

»Vi er alle klar over, at vores madvaner og forbrugsvaner skal ændres i fremtiden. Og det prikker Coop til med den her kæde.«

Nu står Coop jo i en presset situation økonomisk. Tror du, tiden er til økologi, grønt og mindre kød? Er det vejen til overskud?

»Det bliver jo det store spørgsmål. Men de viser ambitioner om at gå forrest og tage ansvar med det her koncept, og det er modigt. Det har jeg respekt for.«

Hvis du skal pege på noget, der måske kan bekymre dig?

»Jeg er lidt skeptisk i forhold til, at de skifter farven på facaden til grøn. Det er sådan noget, der sker, når konsulenter kommer ind over,« siger Mogens Bjerre:

»I grøntafdelingen er der lagt op til, at der skal skiftes varer meget ofte for at bevare friskheden. Det kan godt blive en logistisk udfordring. Og så er jeg i tvivl om deres deli-afdeling, som er en erstatning for slagterafdelingen. Jeg er spændt på at se kundernes reaktion.«

Helt grundlæggende er Mogens Bjerre dog positivt stemt.

“«eg tror, der er mange ting i den her kæde, som Coops kunder forventer at få,« siger Mogens Bjerre:

»Nu er der så lagt op til, at kunderne får stor indflydelse på at tilpasse kæden løbende. Der, tror jeg, at Coop skal være forsigtige. En ting er, hvad kunder siger, noget andet er, hvordan de bruger deres penge. Jeg tror, Coop skal stå rimelig fast på deres værdier.«