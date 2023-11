Landets 1,2 millioner pendlere skal forberede sig på en mindre stigning i satserne på kørselsfradraget.

Det vurderer chefkonsulent, Henning Boye Hansen fra revisionshuset BDO, ifølge Finans.

Vinderne er for ham at se pendlere med elbil, fordi de får samme kontante fordele som bilister med traditionelle biler, da det er markant billigere at have en elbil sammenlignet med en benzin- eller dieselbil, forklarer han.

Boye Hansen forventer en stigning i satserne, fordi benzinprisen ventes at stige, da benzinafgiften stiger 7,7 pct. fra 1. januar. Det vil påvirke de årlige kilometersatser, som er baseret på blandt andet forventningerne til benzinprisen, dækskifte, service osv. Den enkelte pendler fik i gennemsnit 3900 kr. i kontant besparelse, ifølge 2021 tal.