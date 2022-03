Hvis du er ved at tage tilløb til at tage på ferie, hvor flyveturen er en del af oplevelsen, skal du forvente at hive et par ekstra mønter op af lommen for at betale billetten.

For med oliepriser, der søger mod fjerne galakser som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland, er det blevet dyrt at tanke de passagerfly, der skal fragte feriehungrende danskere afsted mod fjerne egne.

Især hvis flyselskaberne ikke har sikret sig mod stigende oliepriser, da prisen var lav. Det oplyser det norske medie e24.no.

Nogle af de selskaber, som ikke har sikret sig mod store udsving i brændstofpriserne, er SAS og Norwegian, som i så fald kan se sig nødsaget til at sende regningen videre til forbrugerne.

Det vurderer Hans Jørgen Elnæs, der er rådgiver og analytiker hos flyselskabet Winair.

»Nogen må betale for det. Det kan betyde højere billetpriser, og eventuelt at ruter, som ikke kan tjenes hjem længere, må lægges ned midlertidigt,« siger han til e24.no.

I slutningen af februar lå flybrændstofprisen på 111,1 dollar per tønde på verdensplan – en stigning på omkring 60 procent på et år.

Hvis flybrændstofpriserne fortsætter med at stige, vil det betyde, at driftsomkostningerne vil komme til at udgøre 30-40 procent af de samlede omkostninger mod 20-25 procent, som de normalt ligger på.