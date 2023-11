Lysene i græskarrene er knap nok pustet ud, før butikkerne finder gran og lyskæder frem.

Og selv længe før halloween dukkede de første pebernødder og julekalendere frem på butikkernes hylder.

Men hvorfor i alverden skal julen begynde allerede i oktober, spørger mange hvert år sig selv ved denne tid.

Og det korte svar er:

Fordi det virker.

Der er simpelthen penge i julen.

Århus Stiftstidende har talt med detailhandelsekspert Flemming Birch, der forklarer, at vi simpelthen bruger flere penge, når der er julestemning i butikkerne.

»Julen er jo lige præcis den tid på året, hvor vi går lidt mindre op i at styre husholdningsbudgettet. Til jul skal vi være sammen og hygge, og vi skal i hvert fald ikke spare. Det er de knapper, butikkerne trykker på, når de pynter op til jul,« siger han.

Spørger man danskerne, er mange trætte af, at julen begynder allerede efter efterårsferien.

42 procent svarer i en afstemning på Fyens.dk, at butikkerne bør vente med at sætte julevarerne frem.

Men vores pengepung taler et andet sprog.

Det oplever Lotte Hvid Krogkær hvert efterår.

Hun er butikschef i Aldi i Ringe og har arbejdet i dagligvarebranchen i 20 år.

Og selv om både hun og kunderne synes, det er for tidligt med julevarer i oktober, så bliver de altså solgt.

»Julevarer er i høj grad mersalg, så økonomisk giver et god mening. Kunderne kommer for at købe mælk, frugt og grønt. Når de går forbi julevarerne, tager de lige nogle snebolde eller cognacbønner, som de ikke har fået i et år, selvom det ikke var det, de kom efter,« siger hun til Fyens.dk.