Da 18-årige Mia Frandsen mandag sad til møde med Føtex' HR-chef, Lars Rønnow, var stemningen formentlig bedre, end da hun den 14. februar sad i et mødelokale og blev bortvist fra Føtex i Ebeltoft, fordi hun havde taget en bid af en kanelsnegl.

Føtex' HR-chef lagde sig fladt ned efter en uges stormvejr. Presset var blevet for massivt.

Det vurderer Henrik Byager, ekspert i kommunikation og branding.

»Føtex' håndtering af den her sag var katastrofal fra starten. De udførte en brutal fyring, som ramte dem i hovedet som en boomerang, fordi det lignede en overreaktion, da det kom frem i pressen,« siger Henrik Byager og uddyber:

Har du ændret syn på Føtex efter sagen om Mia Frandsens fyring?

»Siden har Føtex padlet kraftigt baglæns, indtil det kulminerede i går med den her aftale. På kort sigt giver det dybe ridser i lakken.«

Mia Frandsen blev fyret den 14. februar, efter hendes chef konfronterede hende med videobilleder af, at hun tog en bid af en kanelsnegl.

Mia forklarede sig med, at hun havde fået at vide, at man godt måtte spise ødelagt bagværk. Den købte chefen ikke. Mia blev bortvist.

Det fik hendes mor til at skrive om sagen på sociale medier. Få dage senere var det en landsdækkende nyhedshistorie.

»Det har været en lille version af David mod Goliat,« forklarer Henrik Byager:

»Føtex har været den store koncern, som maser den lille ansatte på brutal vis. Føtex blev overmagten, der forsøgte at knuse den lille. Det er en historie, alle kan forholde sig til. Derfor blev det en enorm sag, som har været meget hård for Føtex,« forklarer Henrik Byager.

Kulminationen på sagen kom mandag. Her var Mia Frandsen og hendes forældre til møde i tre timer med Føtex' HR-chef, Lars Rønnow. Mia Frandsen fik en undskyldning og blev tilbudt genansættelse, som hun afslog.

Føtex underskrev også et stykke papir, hvoraf det fremgår, at de nu vil se på deres regler og retningslinjer.

Henrik Byager mener ikke, at Føtex er sluppet godt fra sagen om Mia Frandsen. Foto: Claus Fisker Vis mere Henrik Byager mener ikke, at Føtex er sluppet godt fra sagen om Mia Frandsen. Foto: Claus Fisker

»Føtex lægger sig fladt ned, og det passer godt med mit billede af den koncern. De har en familie af storaktionærer i toppen, som er en stolt købmandsslægt med stærke værdier. Der er ingen tvivl om, at Karen Salling ikke har været glad for at se den her sag folde sig ud,« siger Henrik Byager.

Han er dog overbevist om, at Salling Group mener det alvorligt, når de siger, at de vil se indad.

»Man vil arbejde på, at det her ikke kommer til at ske igen. Det er grundige folk, og der kommer til at køre en proces, så man sikre, at man undgår så skadelig en sag fremover,« siger han og påpeger et lyspunkt for Føtex:

»Det positive for dem er, at der ikke er kommet 100 lignende sager frem.«

»Det betyder, at de kan isolere det og sige, at det her var et stort fejltrin, som skete den ene gang.«

Føtex' HR-chef, Lars Rønnow, har tirsdag afvist at stille op til interview med B.T. Han skriver i en e-mail:

'Vi havde et godt møde, hvor det vigtigste for os var at finde en god løsning for alle parter. Forløbet bruger vi til at gennemgå egne regler og retningslinjer samt de instrukser, der gives til medarbejderne.'

'Da der er tale om en personalesag, har vi aftalt, at vi ikke går yderligere i detaljer.'