Selvom den danske banksektor er godt polstret til modstand, så kan en bestemt type af danske banker risikere at komme i problemer.

Det vurderer bankforsker og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, Lars Krull, i et interview med Euroinvestor.

Krulls vurdering kommer i kølvandet på, at to amerikanske banker i den forgangne uge måtte kaste håndklædet i ringen. Også den schweiziske bank, Credit Suisse, vaklede, indtil banken søndag blev opkøbt af rivalen UBS.

På dansk grund ser Lars Krull ingen fare for banksektoren som helhed. Han mener, at danske banker har lært af finanskrisen, og at de er underlagt større kapitalkrav end amerikanske banker. Det kan du læse mere om her.

Men selvom Lars Krull ser positivt på den danske banksektor, så kan han godt »være lidt nervøs« for en type danske banker:

»Hvis jeg endelig skulle være lidt bekymret, så skulle det være for nichebanker,« siger han til Euroinvestor.

Hvad betegner du som en nichebank?

»Nichebank er en bank som enten i sit produktudvalg retter sig mod bestemte brancher eller grupper. Eller en bank, som på den anden side retter sig mod bestemte kundetyper,« svarer Lars Krull og henviser til, at en kundetype for eksempel kan være folk, der ikke vil betale for at have bank.

Hvis man som helt almindelig dansker er bekymret for sine penge i banken, så maner Lars Krull dog til ro. Han påpeger, at der er en indskydergaranti på 750.000 kroner i Danmark, så man altid er sikret, så længe man har under det beløb i en bank.

Og personligt ville Lars Krull heller ikke være nervøs over at have mere end 750.000 kroner stående i en bank. Han mener, at den danske banksektor som helhed vil gribe ind for at forhindre et krak – men hvis man er nervøs for sine penge, er der råd at hente:

»Hvis man vil være helt sikker, skal man diversificere sin indlånsmasse og sørge for ikke at have mere end 750.000 kroner stående i nogen som helst bank. Men personligt vil jeg ikke selv være bekymret for at have det,« siger Lars Krull.

