Ambitionen var at sælge luksusmøbler i nye butikker i flere af Nordeuropas største byer.

Nu er den danske møbelbutik House of Interior gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende, skriver Nordjyske.

Efter mange års erfaring i branchen startede Stig Christensen House of Interior for fem år siden – med ambitionen om at åbne 15 butikker i Nordeuropa i løbet af blot tre år.

Sådan kom det ikke til at gå.

»Jeg ved ikke, hvor langt man kom med franchiseplanerne i Nordeuropa. Men det blev i hvert fald ikke til noget, siger kurator Jens Pontoppidan, som er advokat i Norden Advokatfirma, til Nordjyske.

Han forklarer, at konkursen skyldes faldende omsætning.

House of Interior nåede at få én fysisk butik i Aalborg, som lukkede for tre år siden. Herefter har House of Interior udelukkende har satset på onlinesalg.