Slik, cola og fastfood. Fristelserne er mange, men effekten kortvarig, når stressen skal dulmes op til eksamen. Hjernen har i stedet brug for hjernemad.

København. Forårets eksamensperiode venter forude, og for landets unge kan det være fristende at række ud efter de hurtige kulhydrater, når hjernen skal holdes kørende, mens pensum konsumeres.

Effekten er imidlertid ganske kortvarig. I sådan en periode har hjernen nemlig brug for hjernemad.

- Hjernemad er fødevarer, som holder hjernen skarp, og det gør man blandt andet ved at få nogle gode fedtstoffer. Hjernen består af 60 procent fedt i tørvægt, så det er på mange måder en fedtklump, vi har med at gøre, fortæller kostvejleder Ida Hjorth, som er indehaver af firmaet Brain Recovery og forfatter til bogen "Hjernemad".

De gode fedtstoffer findes eksempelvis i fisk, nødder, avocado og olivenolie, og det er fødevarer, man ifølge hende let kan inkorporere i sine daglige måltider.

- Man kan spise fisk og avocado til frokost og bruge mandler og nødder som en snack i løbet af dagen. Så er man allerede ret langt, siger Ida Hjorth.

En lige så vigtig ingrediens, når hjernen skal præstere, er at sikre et stabilt blodsukker i kroppen. Det dur med andre ord ikke at kaste sig frådende over marcipanbrød eller vingummier midt i eksamenslæsningen. Der skal fødevarer til, som holder kroppens sukkertrang i skak.

- Hvis man gerne vil have sin hjerne til at fungere optimalt, både i forhold til indlæring og koncentrationsevne er det foruden fedtstoffer vigtigt at få nogle gode proteiner og kulhydrater til måltiderne, forklarer kostvejleder Anette Harbech Olesen.

Hun er forfatter til bogen "Hjernegod mad" og blogger om mad og sundhed på madforlivet.com.

- Man kan for eksempel starte morgenen med at tilberede en hurtig smoothie. Den kan blandt andet bestå af avocado, spinat, yoghurt, lidt vanilje og citron, og så kan man spise den med en god mysli, foreslår hun.

- Det smager fantastisk godt, er meget mættende, og så holder den hjernen kørende hele formiddagen.

Sideløbende med dagens hovedmåltider kan man erstatte de søde sager med eksempelvis blåbær, jordbær, valnødder og mandler - eller ganske enkelt lave sin egen proteinbar, der rummer de ingredienser, hjernen har brug for.

- Noget, som jeg anbefaler at lave, er hampeproteinbarer. De tager cirka 12 minutter og består af havregryn, honning, hampeprotein og kokosolie. Det er fødevarer, man kan købe i supermarkedet eller en helsekostforretning, og så smager de rigtig godt, siger Anette Harbech Olesen.

Mens eksamensperioden står på, skal man dog heller ikke glemme at fodre kroppens anden hjerne, påpeger Ida Hjorth:

- Det er en rigtig god idé også at tænke på sin fordøjelse, for den bliver faktisk kaldt vores anden hjerne, så det er vigtigt, at tarmene også får nogle fibre, som for eksempel grove grøntsager, at arbejde med, siger hun.

Fakta: En dag med hjernemad

- Morgenmad: En smoothie bestående af eksempelvis avocado, spinat, yoghurt, citron og vanilje.

- Frokost: Et stykke groft rugbrød med spinat, laks og æg.

- Aftensmad: Hjemmelavet salat (for eksempel rødbedesalat) med et stykke magert kød eller fisk.

- Snacks i løbet af dagen: Hjemmelavede proteinbarer eller en skål med blåbær, jordbær, valnødder og mandler.

Kilder: Ida Hjorth, Anette Harbech Olesen.

