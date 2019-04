Der sker ting og sager hos kaffekæden Riccos.

Ejeren, Ricco Sørensen, har nemlig besluttet sig for, at købe de kendte erhvervsfolk Christian Dyvig og Terje List ud af ejerkredsen i kaffekæden blot et halvt år efter, at sidstnævnte købte sig ind.

Dermed er det igen ham, der sidder på magten i kaffekæden.

»Jeg vil gerne styre det hele på min måde. Det har været en fin periode med Christian Dyvig og Terje List. Men hver ting har sin tid, og nu var det på tide, at jeg kom videre selv,« siger han til Finans.

Både mangemillionæren Christian Dyvig og den tidligere Matas-topchef Terje List er også trådt ud af bestyrelsen i Riccos.

Ricco Sørensen understreger dog, at det er sket fuldstændig udramatisk.

Han fortæller desuden, at han har meget at takke de to for - blandt andet at være med til at sætte struktur på virksomheden og få sat gang i maskineriet.

Christian Dyvig og Terje List ejede hver en fjerdedel af Ricco, indtil de blev købt ud.

Ricco har indsnævret ejerkredsen i sine kæde af kaffebarer. Foto: Camilla Rønde Vis mere Ricco har indsnævret ejerkredsen i sine kæde af kaffebarer. Foto: Camilla Rønde

Kaffekæden Riccos driver 16 kaffebarer rundt omkring i Danmark.

Den første blev grundlagt i 2001 på Vesterbro i København, og siden da har den spredt sig til blandt andet Vanløse, Brønshøj og Valby.

Kæden har dog endnu ingen filialer vest for storebælt.

Indtil Christian Dyvig blev en del af ejerkredsen i januar 2017, blev kaffekæden drevet som et enkeltmandsfirma. Nu er det et anpartsselskab,