Længe har der været bøvl med de nye ejendomsvurderinger, hvor op mod en halv million boligejere kan blive ramt.

De danske boligejere vil modtage vurderinger, der er så pilskæve, at de kommer til at betale forkerte boligskatter, medmindre de tager kampen op og klager.

Det har Henning Boye Hansen, skatteekspert og chefkonsulent i konsulenthuset BDO, tidligere forklaret til B.T.

En anden konsekvens kan også være, at trygheden på boligmarkedet vil styrtdykke.

Det mener Dansk Ejendomsmæglerforening, som i samme ombæring har sendt et kritisk høringssvar til skatteminister Jeppe Bruus (S) om regeringens lovforslag om de nye boligskatter, skriver DR.

DR har talt med ejendomsmægler og kredsformand i ejendomsmæglerforeningen Christoffer Friman, som ytrer, at det i sidste ende kan blive væsentlig sværere for kommende købere på det i forvejen kaotiske boligmarked.

»Vi risikerer måske, at der er nogle boligkøbere, der siger: 'Hold, vi skal lige se tiden an. Vi venter et par år med at skifte bolig',« siger han.

Hele historien omkring de pilskæve ejendomsvurderinger begyndte helt tilbage i 2013.

Her rettede Rigsrevisionen en sønderlemmende kritik mod skattevæsenet for at spytte skæve offentlige ejendomsvurderinger ud. Kun 64 procent af vurderingerne ramte inden for skiven, der endda var tillagt plus/minus 20 procent af den reelle handelsværdi.

Planen var, at det nye ejendomsvurderingssystem skulle øge træfsikkerheden markant, men her ti år senere er træfsikkerheden kun oppe på 71 procent. Altså blot marginale syv procentpoint bedre end det skrottede system.

Konsekvenserne er store, påpegede Henning Boye Hansen tidligere over for B.T.

»Det betyder jo, at cirka tre ud af ti boligejere kommer til at modtage en vurdering, der rammer mere end 20 procent forbi ejendommens reelle handelspris,« siger han.