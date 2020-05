»Det har aldrig været et bedre tidspunkt end nu at sælge sin bolig. Og det gælder både lejligheder, fritidsboliger og huse. Køberinteressen er høj, boliglånene har lave renter, og udbuddet er lavt. Det vil sige, at der er rigtig gode muligheder for at sælge.«

Sådan lyder det fra direktør for Realmæglerne, Preben Merrild Angelo i en pressemeddelelse.

Med få dage tilbage af maj ligger RealMæglerne næsten 30 procent over sidste års niveau, mens ejendomsmægleren slutter hele 40 procent over 2018.

»Det er den bedste salgsmåned i kædens historie siden 1988. Det er en helt vanvittig udvikling,« siger Preben Merrild Angelo.

RealMæglerne har netop gennemført en spørgeundersøgelse hos mæglerne, der dokumenterer, at prisudviklingen under coronakrisen har bevæget sig i positiv retning.

Torsdag kunne man ellers læse på Finans.dk, at det danske boligmarked snart bliver ramt af et alvorligt tilbageslag, der vil føre til faldende priser og færre handler.

Det vurderede Boligøkonomisk Videncenter, som har lavet en større analyse af psykologien på boligmarkedet som følge af coronapandemiens udbrud.

Analysen viser, at danskerne for første gang siden efterdønningerne af finanskrisen forventer en nedtur på boligmarkedet.

»Analysen bekræfter, at der kommer et meget alvorligt tilbageslag. Vi er ikke på niveau med finanskrisen, men coronakrisen har heller ikke været i gang så længe. Markedet er hårdt ramt,« siger Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

Ud fra psykologien på boligmarkedet vurderer han, at de økonomiske vismænds skøn om prisfald i niveauet 8 pct. virker sandsynligt.