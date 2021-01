2020 var et rekordår, hvad angår boligkøb, og ifølge en af landets største ejendomsmæglerfirmaer herhjemme ser tendensen ud til at fortsætte.

Det vurderer Home på baggrund af deres kvartalsmæssige køberbarometet, som baserer sig på en rundspørge foretaget af Yougov.

Det skriver Finans.

I Yougovs undersøgelse har 15 procent sagt ja til, at de forventer at køb en bolig inden for den første halvdel af 2021. Det er to procent mere i forhold til en lignende rundspørge samme tidspunkt sidste år.

Rekordmange danskere udnytter Til Salg-skiltene landet over.

»Det ser ud til, at den store efterspørgsel fortsætter efter et exceptionelt godt boligsalg i 2020, så det lover godt for bolighandlen i det nye år,« siger Henrik Hauthorn Jensen, boligmarkedsanalytiker i Home.

Samme holdning deler de hos en anden tung spiller på boligmarkedet, nemlig EDC.

»Alt tyder på, at vi skal hen på sommeren, før vi for alvor får mulighed for at rejse ud igen og i det hele taget leve et mere normalt liv. Det tror vi kommer til at afspejle sig i boligmarkedet, hvor vi forventer et salg nogenlunde på højde med 2020 i den første halvdel af 2021,« siger Jan Nordmann i en pressemeddelelse.

At boligåret anno 2020 udmøntede sig i et rekordår, kommer bag på Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Ikke mindst fordi boligmarkedet stort set gik i stå, da Danmark lukkede ned i midten af marts, fortæller hun.

»I længere tid var vi usikre på, om det overhovedet nogensinde ville komme til live igen. Men det gjorde det, og det gjorde det med fornyet styrke.«

»Det blev jo et helt ekstremt godt år for boligmarkedet. Det havde vi slet ikke forventet,« siger Birgit Daetz.

107.000 boliger blev det solgt landet over i 2020. Det er med afstand det højeste salg i de ti år, Boligsiden har ført statistik over boligmarkedet.