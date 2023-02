Lyt til artiklen

63.287.630 kroner.

Så mange penge ruller snart ind på kontoen hos en heldig dansk mand, der på sin badeferie i Lalandia i Rødby havde købt en Eurojackpot-kupon.

Onsdag efterlyste Danske Spil vinderen af den enorme Eurojackpot-gevinst, og det har tilsyneladende givet pote.

Det allersidste telefonopkald til Danske Spils kundeservice inden lukketid onsdag aften var nemlig fra den mandlige Eurojackpot-vinder, oplyser spilfirmaet torsdag i en pressemeddelelse.

»Det er fantastisk, at den store milliongevinst nu har fundet sin ejermand, og jeg sender et stort tillykke til den heldige feriegæst, som med 63 millioner kroner fremover kan få alle ferieønsker på sin 'bucket list' opfyldt,« siger Malene Mølgaard, som er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, i pressemeddelelsen.

Manden havde åbenbart glemt alt om sin kupon.

Derfor var det først, da han på Facebook så, at Danske Spil efterlyste en vinder, der havde købt sin kupon i Lalandia, at han kom i tanke om, at han havde en kupon, han hellere måtte få den tjekket.

Manden siger til Danske Spil, at det hele stadig er meget uvirkeligt, fordi det »stadig kun er en kupon og et par telefonsamtaler«.

»Så stor en milliongevinst er helt naturligt en stor livsændring, som skaber helt nye og uanede muligheder. Uanset hvilke drømme vinderen har, vil vores erfarne millionærrådgivere stå klar med specialiseret rådgivning. Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som multimillionær,« siger Malene Mølgaard.

Gevinsten fra Lalandia på 63.287.630 kroner er den 14. største gevinst i Danske Spils historie.

Når der er tale om så store gevinster, som i dette tilfælde, så går der ifølge Danske Spil altid nogle uger, før pengene bliver overført til kundens konto.

Kunden bliver til gengæld tilbudt at få et kontant forskud på 200.000 kroner her og nu.

På den måde kan vinderen så småt komme i gang med sin nye tilværelse som økonomisk uafhængig.