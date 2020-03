2020 har været en tung forestilling for Discovery Networks i Danmark. Efter flere måneders åben konflikt med YouSee, endte det i et brud ved årsskiftet, og dermed forsvandt Discoverys 11 kanaler fra 1,2 millioner husstande.

Det har kostet Discovery knap halvdelen af seerne og et stort millionbeløb. Og nu koster det så også flere af de ansatte hos Discovery deres arbejde.

For mens medierne torsdag bugnede af historier om de historiske indgreb, regeringen har foretaget for at inddæmme coronavirusset i Danmark, sagde Discovery farvel til 16 medarbejdere i Danmark.

Otte af de 16 medarbejdere forlader Discovery som ’naturlige fratrædelser’, lyder det fra Discovery, mens otte har modtaget en decideret fyreseddel.

En af dem, der har forladt Discovery Networks, er fodboldkommentatoren og studieværten Jesper Simo.

Han skrev allerede mandag på Twitter, at han forlod Discovery med øjeblikkelig virkning.

I stedet er han nu skiftet til TV 3 Sport.

Samtidig oplyser Discovery, at man i de kommende måneder vil oprette en række nye stillinger.

Alt sammen noget, der skal hjælpe til at omstille mediegiganten til at satse benhårdt på streamingtjenesten Dplay, som altså blandt andet indeholder de 11 tv-kanaler, der ikke længere er at finde hos YouSee.

’Vi foretager nedskæringer i eksisterende positioner og omfordeler ressourcer, så vi kan fortsætte med at investere mere i lokalt dansk indhold og opbygge en stærk digital forretning’, lyder det fra administrerende direktør Christian Kemp i en pressemeddelelse.

Han afviser blankt, at fyringerne har noget med corona-krisen at gøre.

Samtidig påpeger han, at fyringerne og den nye organisation i Discovery har været under opsejling i længere tid.

Christian Kemp forklarer blandt andet, at Dplays vækst tager fart:

’En tilpasning af virksomheden er et naturligt skridt at tage, når vi har en ambition om at udvide den digitale forretning. Men dette er ikke kun en omstruktureringsøvelse’, siger han, og uddyber:

’Vi ser konstant på måder, hvorpå vi kan forbedre vores forretning og tilpasse os ændringer i forbrugeradfærden. Investeringer i mere i dansk kvalitetsindhold og opbygningen af en stærk digital forretning er vores fokus i den fremadrettede daglige drift’.

B.T. har lørdag været i kontakt med Discovery Networks. Her har man ikke yderligere kommentarer.