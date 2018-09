For første gang i ni år er antallet af turister i Spanien faldet i juli, viser nye tal.

Sammenlignet med sidste år lagde 4,9 procent færre turister vejen forbi den ellers så populære destination. I stedet blomstrer turismen op igen i Tunesien, Tyrkiet og Egypten, som ellers har været ramt af terrorangreb og kupforsøg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Antallet af turister i Tunesien er vokset med 40 procent i løbet af første halvår, og Tyrkiet og Egypten har oplevet en lignende fremgang.

Terrorangreb i Tunesien og Egypten har ført til et prispres, hvor rejser til landene i år har været helt op til 73 procent billigere end populære spanske turistmål som Ibiza og Mallorca. Tilbud, som særligt britiske og tyske turister er hoppet på.

Sidste års protester mod turister lader til at have fået flere til at holde sig væk. Her et skilt på en strand ved Barcelona, der gør opmærksom på, at det ikke er et ferieparadis. Foto: Josep Lago/AFP Photo/Ritzau Scanpix

De senere år har Spanien oplevet uafbrudt vækst i turismen, hvilket har ført til kraftige protester blandt de lokale, som mener, at turisterne forårsager højere huspriser og ødelagte strande. Eksempelvis blev turister på Mallorca mødt af plakater med ordene 'turismen ødelægger Mallorca'.

Samlet kan den spanske turistindustri notere sig en yderst beskeden fremgang i 2018, hvor kun 0,3 procent flere turister er kommet til landet. Tallet skal ses i forhold til tocifrede vækstrater i både 2016 og 2017. Lyspunktet er dog, at de turister, der kommer, bruger flere penge.

Ingen anden branche i Spanien beskæftiger så mange som turismen, der står for omkring 11 procent af landets bruttonationalprodukt.

Sidste år gæstede 82 millioner mennesker Spanien, hvilket gør det til verdens andenstørste turistdestination - kun overgået af Frankrig.