Efter en lang periode med voldsomme prisstigninger på huse og lejligheder – og friværdier, der er vokset i ekspresfart – ser det hele pludselig dystert ud for boligmarkedet.

Spådomme om markante prisfald står i kø. Antallet af boliger til salg stiger og stiger. Boligrenterne er kanoneret i vejret og eksempelvis tidoblet på halvandet år.

Den forgangne uge meldte Finansministeriet så ud, at man forventer gennemsnitlige prisfald på boligmarkedet på 4,8 procent de 12 kommende måneder.

En melding, som slog en fed streg under den dårlige stemning.

Men hvor alvorlig er situationen egentlig? Skal boligejerne have ondt i maven?

B.T. har bedt to af landets førende boligøkonomer om at sætte ord på situationen.

Hvad er situationen på boligmarkedet?

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea:

»Man kan i hvert fald sige, at boligmarkedet er kommet i modvind. Men det sker efter en periode, hvor boligejerne har oplevet kraftige prisstigninger på 20 procent i gennemsnit og forøgelser af friværdien.«

»Vi forventer, at husmarkedet falder med fem procent og lejligheder i de store byer med ti procent. Så der er snarere tale om en reduktion af en overnormal gevinst fremfor et massivt tab. Det er ikke ren elendighed, vi kigger ind i.«

Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank:

»Vi går ind i en periode, hvor boligmarkedet skal tilpasse sig en ny virkelighed, og der kommer vi til at se prisfald. Finansministeriets bud på 4,8 procent ned i gennemsnit det kommende år er nok ikke helt på månen.«

»Så ja: Vi får prisfald, men det bliver ikke med 20 procent som under finanskrisen. Til tider er der modvind på boligmarkedet. Det har vi nu. Og så skal boligmarkedet tilpasse sig. Men når markedet er tilpasset, har det det med at rette sig hurtigt.«

Renterne er steget voldsomt. Et 30-årigt realkreditlån er eksempelvis tidoblet fra 0,5 procent til fem procent på 18 måneder. Hvor unormalt er det?

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea:

»Vi skal betragte det årti, vi har været igennem med lave renter, som en undtagelse. Før 2010erne var renter på fem procent ikke atypisk. Vi skal nok vænne os til, at renten er lidt højere.«

Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea Kredit.

»Men der har altid været renteudsving. Så det kan godt komme under og over det nuværende niveau.«

Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank:

»De nuværende renteniveauer er sådan set normale. Ser vi over de seneste 20 år, er det her niveau på ingen måde alarmerende. Folk har måske været lidt renteblinde på grund af de historisk lave renteniveauer, vi har haft.«

»Det vil ikke være unormalt, hvis renterne stadigvæk er på det her niveau om fem år eksempelvis. Det afgørende bliver naturligvis, om der kommet styr på inflationen.«

Et overordnet budskab til boligejerne?

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea:

»Man skal huske på, at vi har været gennem en årrække, hvor man har fået en stor gevinst. Nu går det så lidt den anden vej. Man skal se boligmarkedet over en længere årrække. Der vil komme bølgegang. Man skal ikke gå i panik.«

Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank:

»Ro på. Al erfaring viser, at hvis man har købt sin bolig med henblik på at bo der og have en relativt lang tidshorisont, så plejer boligejerne også at holde skindet på næsen og komme fint ud af det i sidste ende.«