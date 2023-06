Det har vist sig at være særdeles favorabelt at handle med el.

Det kan man blandt andet se hos handelsselskabet Norlys Energy Trading (NET), hvor alle de ansatte sidste år fik en heftig stigning i deres gennemsnitsløn.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Den store stigning indfandt sig i forbindelse med, at Norlys kom ud af 2022 med et resultat før skat på 4,2 milliarder kroner.

Ifølge Finans afslører offentliggørelsen af NETs regnskab, at hver af de 121 medarbejdere i gennemsnit har fået 2,9 millioner kroner i løn, bonusser og pension.

Det er næsten en tredobling i forhold til året før, hvor gennemsnitslønnen lød på 1 million kroner.

Tilbage i april udsendte energikoncernen Norlys en pressemeddelelse, hvori det lød, at man i 2022 havde en nettoomsætning på 22 milliarder kroner, og leverede et overskud på 4,2 milliarder kroner før skat.

I den forbindelse blev det også oplyst, at overskuddet primært kom fra de delejede selskaber Norlys Energy Trading (NET) og Eurowind Energy, der udvikler, ejer og driver vindmølle- og solcelleparker.

»Det har været et dilemmafyldt år. Vi er selvfølgelig glade for at levere et stærkt resultat og de muligheder, det skaber for at udvikle koncernen til fordel for andelshavere, kunder og samfundet generelt. Men vi er også ydmyge over for den krise, som har haft store omkostninger for vores kunder,« udtalte Niels Duedahl, der er administrerende direktør i Norlys, i pressemeddelelsen.

Til Finans forklarer Anders Bauditz, der er administrerende direktør i NET, at man ikke vil kommentere, hvor stort et spænd gennemsnitslønningerne dækker over.