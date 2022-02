De seneste år er træerne bogstavelig talt vokset ind i himlen. Danskere i hobetal har sovet sig til hundreder af tusinder af kroner i værdi. Der har været feststemning.

Men mandag landede der nogle tal, som reelt ligner et punktum for en lang og historisk optur. Nu går det nedad. Og det går relativt stærkt.

Fra oktober til november faldt huspriserne i Danmark med 2,6 procent, mens lejlighedspriserne faldt med 2,5 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

For huspriserne var det fjerde måned i træk, at de faldt.

Og det har vakt opsigt hos flere boligøkonomer.

»Vi ser noget af en opbremsning på boligmarkedet lige nu, og 2,6 procent er selvfølgelig et kraftigt fald måned til måned. Men det skal ses i lyset af de stigninger, vi har set op til de her fald,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank.

Reelt betyder de faldende priser, at mange af de værdistigninger, danskerne har oplevet siden foråret 2020, er blevet mindre.

Et hus købt for to millioner kroner i april 2020 var eksempelvis gennemsnitligt steget til omkring 2,3 millioner kroner i april 2021.

Et hus købt for to millioner kroner i november 2020 er 'kun' steget gennemsnitligt til 2,08 millioner kroner.

»Og det er jo helt reelt, at hvis du har købt et hus for et halvt år siden, og de her tal står til troende, så er dit hus faktisk mindre værd nu,« forklarer Mikkel Høegh.

Helt overrasket over prisfaldene er han dog ikke.

»Min opfattelse er, at det her er en tilbagevenden til en mere normal cyklus på boligmarkedet efter en længere periode, hvor vi har set abnorme stigninger,« siger Mikkel Høegh:

»Det er normalt, at vi ser faldende priser til efteråret, og jeg regner med, at vi kommer til at stigende priser igen til foråret. Men det kommer til at være i et mere normalt og afdæmpet leje.«

Han mener, at udviklingen ligefrem kan være positiv.

»Vi ser den opbremsning på boligmarkedet, som en masse stod og råbte om, at politikerne skulle sikre via et indgreb for nogle måneder siden. Min vurdering er, at vi er ved at få en blød landing efter markante prisstigninger, og at det sker helt af sig selv.«