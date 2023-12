Presset på butikkernes byttepengebeholdning har været ekstremt højt, efter det blev offentliggjort, at 1000-kronesedlen skal udfases.

Et pres, der dog ikke kun er til gene. Sådan lyder det fra kontanthåndteringsvirksomheden Nokas.

»Vi får mange bestillinger på byttepenge i øjeblikket, også fra vores nye webshop, hvor de lidt mindre erhvervsdrivende kan bestille byttepenge,« lyder det fra Morten Kierkegaard, administrerende direktør for Nokas.

»Så vi kan helt klart godt mærke, at der bliver brugt mange kontanter derude. Vi oplever lige nu en stigning på cirka 40 procent, når vi ser på værdien af bestillingerne af byttepenge.«

Fra Nokas side oplyser de, at de har kontanter - både penge eller sedler- som de kan levere til virksomheder, der har brug for det.

Og det er ikke kun hos Nokas, at man oplever øget aktivitet.

DR skriver, at konkurrenten Loomis modtager 50 procent flere tusindkronesedler sammenlignet med normalt.

Ude i dagligvarebutikkerne har det skabt udfordringer, at mange mennesker betaler med 1000-kronesedler, når de går ud og handler. Også ved ganske små køb.

Eksempelvis kunne man for nyligt opleve, at der i en Discount 365-butik på Christianshavn var sat et skilt op om, at man kun kunne give mønter tilbage som byttepenge.

»Vi oplever en stigning i antal betalinger med 1000-kronesedler,« sagde Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, og tilføjede:

»Det kan i tilfælde som dette give problemer med at have byttepenge nok, så vi bliver nødt til at give tilbage i mønter. Men vi gør, hvad vi kan for at kunne give tilbage i sedler.«

Det er også kommet frem, at Harald Nyborg, Netto, og Rema 1000 har så store udfordringer med at have nok byttepenge, at de kræver kunderne køber varer for 500 eller 600 kroner for at tage imod 1000-kroneseddel.

Noget ledelsen i alle tre kæder har beklaget.

I Kvickly og senest Normal er der endda eksempler på, at butikker slet ikke vil tage imod 1000-kroneseddel.

»Vi skal tage imod 1000-kroneseddel, så det er en beklagelig fejl, der er sket,« lød det tidligere torsdag fra Lars Bjerring, der er landechef i Normal.

I forbindelse med afskaffelsen af pengesedlen er der pustet nyt liv i debatten om kontanters fremtid.

Ninna Ebbesen og Kaj Jan Larsen tager et stille opgør med en eventuel udfasning af kontanterne. Foto: Foto: Privat Vis mere Ninna Ebbesen og Kaj Jan Larsen tager et stille opgør med en eventuel udfasning af kontanterne. Foto: Foto: Privat

Nogle mener, at når kontanterne er truede, er forbrugerne også truede på deres frihed til at købe, hvad de vil, uden der er nogen, der følger med.

Eksempelvis ægteparret Ninna Ebbesen og Kaj Jan Larsen, som tager et stille opgør ved så vidt muligt kun at betale med kontanter.

»Vi er blevet for gamle til at protestere, så vi gør protest på den stilfærdige måde ved at handle med kontanter,« siger Ninna Ebbesen til B.T.

Afskaffelsen af 1000-kronesedlen er også et led i at gøre op med kriminalitet og hvidvaskning. Politiet vurderer nemlig, at 1000-kronesedlen er den mest anvendte pengeseddel i den forbindelse.

Fra 31. maj 2025 vil den ikke være gyldig betaling længere.