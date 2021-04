Kampen om førstepladsen var uhørt hård, da B.T. onsdag 14. april gennemførte et pristjek af 30 dagligvarer på tværs af 12 af landets førende supermarkedskæder.

Prisforskellene var så små, at de nærmest var til at overse.

Men hvad betyder noget, når kunderne skal vælge supermarked? Hvad er vigtigst? Prisen, beliggenheden eller udvalget i butikken?

Det spørgsmål søgte B.T. svar på, da vi besøgte et område i Hvidovre en fin forårsdag i midten af april. Her talte vi med seks kunder i et område, hvor der inden for meget lille afstand ligger en Netto, Rema 1000, Føtex og Aldi.

Connie Lygteskov, Hvidovre

»For mig er beliggenhed det vigtigste, fordi jeg bor lige herhenne. Kun fem minutter væk. Med alle de reklamer, der banker ind ad døren, så skimmer man dem jo lidt.«

»Jeg tager ikke det dyreste. Det har jeg ikke råd til, eftersom jeg er pensionist. Jeg kan ikke bare gå ind og handle uden at skæve til prisen.«

»Otte kroner for en mælk er okay. Men hvis prisen kommer over en 10'er, så står jeg af.«

Marianne og Kurt Henriksen, Brøndby

»Prisen er sekundær i forhold til vareudvalget.«

»Vi prøver at begrænse vores færdsel. Vi kommer de samme steder, hvor vi kender vareudvalget og kvaliteten.«

Ole Hansen, Hvidovre

»Jeg har altid interesseret mig for vin, og derfor følger jeg med i, hvad der er af anmeldte vine i Føtex, SuperBrugsen og andre steder. Dét styrer mine indkøb.«

»Tilbuddene betyder meget. Når kvalitetsvine er sat ned i pris, så er det typisk sådan, at man kan få seks for det halve af normalprisen.«

Morten Christiansen, Hvidovre

»Jeg har bil, så jeg kører derhen, hvor jeg gerne vil handle.«

»Prisen har selvfølgelig betydning, men hvis man skal køre tre steder hen for at få, hvad man skal have, så bliver prisen mindre vigtig.«

»Jeg får ikke tilbudsaviser. Jeg bruger en app. Hvis jeg skal købe noget, går jeg nogle gange ind og ser, hvor der eksempelvis er tilbud på rengøringsmidler.«

Isabel Akbas, Kastrup



»Det er ikke prisen, jeg kigger efter som det første. Her i Hvidovre-centeret er der det, jeg har brug for i dag.«

Isabel Akbas kører kun efter tilbud, hvis besparelsen er stor.

»Det kommer meget an på, hvilket tilbud der er tale om. I dag skal jeg finde noget børnetøj, så et godt tilbud kunne måske godt have tiltrukket mig.«

»Jeg synes, jeg følger rimelig godt med i, hvad ting koster. Hvis jeg skal finde en pris, går jeg på nettet og undersøger varen.«

Frank Søndberg, Hvidovre

»De har en god ost i Aldi til en god pris. Den koster 50 kroner her, men omkring 70 kroner andre steder.«

»Der er som regel ikke så mange mennesker, så det går lidt hurtigere at handle her.«

»Jeg gider ikke stå i kø og bruge for lang tid på det. Det er spild af tid.«