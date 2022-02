»Vi er kommet forbi det punkt, hvor vi taler utryghed. Vi er nu på vej ind i en fase med begyndende panik.«

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er klar i spyttet. Efter flere dage med forskellige chok i europæisk økonomi er sorte skyer begyndt at tone frem i horisonten.

En hård cocktail tager form.

Efter høje inflationstal i USA har Federal Reserve varslet, at renten bliver hævet. Bank of England har hævet renten. Og Den Europæiske Centralbank forventes nu også at hæve renten.

Det har sendt boligrenterne op i Danmark og bidraget til uro på aktiemarkederne.

De stigende renter sker som reaktion på inflationstal – gennemsnitlige forbrugerpriser – som bliver ved med at stige.

I starten af ugen viste inflationstal fra eurozonen, at det er steget til 5,1 procent i stedet for at falde til de 4,4 procent, som det var forventet.

Eurozonen står dermed med den højeste inflation nogensinde.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»Det kom som et stort chok. I Europa har samtalen om det her længe handlet om, at inflationen var midlertidigt høj på grund af forsyningskæder. Nu taler man om, at det kan vare måneder eller år, før inflationen falder tilbage på niveau,« siger Jakob Illeborg.

Og det gør ondt på forbrugerne. Så ondt, at usædvanlige tiltag er begyndt at dukke op på det europæiske kontinent.

I Polen har regeringen sænket momsen på fødevarer og benzin.

I Ungarn har man netop sat prisloft på syv basisvarer som brød og sukker.

I mange lande, eksempelvis Danmark, diskuterer man – eller har allerede indført – tiltag for at hjælpe forbrugerne med rekordhøje regninger til el og gas.

»Det er gået ret stærkt. Mange af de økonomer, som havde forudset høj inflation, er blevet stemplet som dommedagsprofeter. Man har nærmest rystet lidt på hovedet ad dem, som sagde, at de tiltag, der er sket under coronakrisen, ville føre til massiv inflation,« siger Jakob Illeborg:

»Nu står man så med en situation, som bliver en svær øvelse, fordi stigende priser kan føre til stigende lønninger, og så har man mere vedvarende inflation. Det er det uhyre, vi kigger på, og det er jo et problem, man skal sørge for ikke at blive overvældet af.«

I Storbritannien reagerede man torsdag med hårde tiltag for at sætte ind over for en potentiel overophedning af økonomien.

Her er inflationen på 5,4 procent og forventes at ramme over syv procent i april.

Bank of England hævede renten, og finansminister Rishi Sunak sagde direkte til briterne, at de skal forberede sig på, at det bliver dyrere at leve.

Bank of England bad også briterne om ikke at reagere på de stigende priser ved at forlange store lønstigninger, da det kan bidrage til inflation.

»Der er selvfølgelig forskelle på den britiske økonomi og resten af Europa, men det vil ikke være nogen overraskelse, hvis de tiltag, vi har set i Storbritannien, er en forsmag på de ting, vi vil opleve i Europa,« siger Jakob Illeborg:

»Jeg tror godt, man kan sige, at det bliver dyrere at leve, og at det bliver mere usikkert og bøvlet at være europæer, end det har været længe. Spørgsmålet er, hvor længe det varer.«