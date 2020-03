Mens corona-krisen har holdt danskerne hjemme i snart to uger, er vores forbrug af traditionelt flow-tv og streaming steget kraftigt.

Flere store tjenester og tv-udbydere melder om stigninger på mere end 20 procent, og det skaber så stort et tryk på systemerne, at udbydere som YouSee og TV 2 har valgt at skride til handling.

For når aktiviteten stiger, øger det også risikoen for tekniske problemer og udfald. YouSee har oplevet en fordobling i trafikken i formiddagstimerne og en generel stigning i streamingaktivitet på 20 procent. Især i de perioder, hvor allerflest er på samtidig, er der pres på.

Det har tvunget tv-giganten til at handle.

»Et særligt beredskab monitorerer alle systemer døgnet rundt, så vi kan reagere hurtigt, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser,« lyder det fra Jacob Mortensen, direktør for YouSee:

»Da det lige nu er svært at forudsige, hvordan forbrugermønsteret vil se ud i de kommende uger, har vi indstillet alle større ændringer og opdateringer for at fokusere på at opretholde en stabil drift.«

Også hos TV 2 er der for alvor gang i butikken. Seningen af flow-tv generelt er steget med mere end 20 procent, og også streamingtjenesten TV 2 Play oplever markant vækst i forbruget.

»Selvom mange er sendt hjem, kan de medarbejdere, der sidder med teknikken, heldigvis arbejde hjemmefra, og der er blevet skruet op, hvor der kan skrues op,« forklarer Sune Roland, indholdschef på TV 2 Play:

»Vi køber serverplads hos internationale serverhuse, og vi køber altid mere kapacitet, end vi har brug for, så vi har plads til mange brugere på én gang. Det er vi også blevet ved med her, i takt med at aktiviteten er steget. Og indtil videre har vi ikke haft problemer med driften.«

Ud over TV 2 og YouSee har B.T. været i kontakt med Stofa, Boxer, filmtjenesten Blockbuster, HBO Nordic og Danmarks Radio. Alle steder melder man om, at danskerne i stigende grad sidder foran skærmene i disse dage.

Hos DR har udviklingen ligefrem været eksplosiv på tjenesten DRTV, viser tal fra DR, som B.T. har fået udleveret.

Fra uge 10, som er ugen lige før coronakrisen for alvor brød ud i Danmark, til uge 12, som er to uger inde i krisen, er danskernes daglige brug af minutter på DRTV steget med 44 procent i gennemsnit.

Og det er nyheder, der for alvor er efterspørgsel på, lyder det fra YouSee, TV 2 og DR. Danskerne følger ekstremt tæt med i corona-krisen.

»Folk er meget interesseret i at holde sig orienteret. TV 2 News udgør en langt større andel af seernes forbrug, end vi normalt oplever,« siger Sune Roland.

Hos DR lyder det, at 24 procent af danskernes forbrug af DRTV i uge 12 var nyheder. Det er en ekstrem fremgang fra samme periode sidste år, hvor det kun var fem procent af tiden, der blev brugt på nyheder.