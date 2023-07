Da inflationen buldrede derud af vendte danskerne mod discount og droppede økologien.

For med prisstigninger på 15 procent i snit på fødevarer kunne mange børnefamilier ikke længere have råd til de økologiske varer, men nu er det vendt.

Det skriver nichemediet Dagligvarehandlen på baggrund af den nyligt offentliggjorte Økologisk Landsforenings markedsrapport 2023

De har talt med de to største dagligvarekæder i Danmark, Netto og Rema 1000. De har bemærket tendensen og de forventer begge en øget fremgang i økosalget i 2023.

»Det er vores forventning, at det stille og roligt vender igen. Alle har været skræmte, men nu begynder de igen at bruge penge. Og når vi ser på forbruget af rejser og restaurationsbesøg, er vi jo ikke gået helt konkurs,« lyder vurderingen fra Anders René Jensen, der er indkøbs- og marketingdirektør i Rema 1000.

»Alle de CSR-tiltag, som vi har arbejdet med gennem årene – herunder økologi og klima – er ikke spildt. Forbrugerne vil det, og vi vil det. Så når råvarepriserne nu begynder at falde igen, falder priserne, og så er vi klar til at fortsætte udviklingen af det økologiske marked,« siger han.

Hos Netto melder sortimentschef Martin Hasgard Olesen om samme tendens i 2022.

»Udviklingen i priserne kommer til at betyde noget fremadrettet. Vi skal se prisfald på de økologiske varer, før vi kan vende udviklingen,« forklarer Martin Hasgard Olesen.

»Når det så er sagt, har økologien stor betydning for os i Netto. Vi har bestemt ambitioner om at blive ved med at fortælle kunderne, hvor vigtig en rolle økologien har i fremtiden.«