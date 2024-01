Det er et af verdens mest populære spil, men pludselig forsvandt det.

Men i går kom det frem, at Apple nu vil give iPhone-brugere i EU mulighed for at downloade apps uden om den indbyggede App Store.

Og det får flere konsekvenser.

En af dem er, at spilfirmaet Epic Games pludselig kan få deres egen app store på iPhone for første gang.

Det er nemlig dem, der laver det ultra populære skydespil Fortnite, og er man fan af det, er det godt nyt.

»Fortnite vender tilbage til iOS i Europa i 2024,« skriver Epic Games på det sociale medie X.

I 2020 fjernede Apple spillet fra App Store efter en uenighed mellem Apple og Epic Games, der har varet ved lige siden.

Dette syn kan være på vej tilbage i det offentlige rum. Foto: Cj Gunther/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Dette syn kan være på vej tilbage i det offentlige rum. Foto: Cj Gunther/EPA/Ritzau Scanpix

Apple skal nemlig have 30 procent af al indtjening gennem App Store, og det gad Epic Games ikke betale. De lavede derfor en løsning til at omgå systemet, hvorefter Apple blokerede spillet.

Epic Games hev Apple i retten, men fik ikke medhold.

Men for EU-lande bliver Apples lukkede system nu åbnet for at leve op til nye EU-krav, der blandt andet skal give techgiganterne øget konkurrence i Europa.

»Hold øje med detaljerne, når vi finder ud af den lovgivningsmæssige tidslinje. Vi vil fortsætte med at argumentere over for domstolene og myndighederne for, at Apple bryder loven,« skriver Epic Games videre på X.

EU-kravene betyder også, at brugere kan betale med andre tjenester end Apple Pay, og at Apple vil gøre det lettere for brugere at vælge en anden standardbrowser end den indbyggede Safari.

Forandringerne vil blive implementeret på alle iPhones med en iOS-opdatering i marts.

Fra Apple lyder der til gengæld en advarsel.

De mener, at de nye muligheder for download af apps samt brugen af alternativer til Apple Pay skaber nye åbninger for svindel og ulovligt og skadeligt indhold.