Der mangler penge i kassen hos streamingtjenesten Spotify.

Et nyt produkt skal nu skaffe nogle af dem hjem.

Det skriver Engadget.

Ifølge mediet skulle Spotify være på vej med at udbyde lyd på hi-fi-niveau. Produktet skulle internt blive kaldt 'Supremium' og er et abonnement, som vil blive tilbudt kunderne mod ekstra betaling.

Det var egentlig meningen, at den nye service skulle have været udbudt i 2021, men da Apple Music og Amazon Music begyndte at inkludere den i deres standardpakker, blev det droppet.

Der er ikke kommet noget frem om prisen på det kommende abonnement.

I januar blev seks procent af de ansatte fyret i Spotify, og firmaets grundlægger og chef, Daniel Ek, har da også varslet prisstigninger.

Til Finance sagde han for en måned siden:

»Vi kommer til at hæve prisen i 2023. Når tiden er rigtig, vil vi gøre det, og det vil blive vel modtaget, da vi leverer en masse værdi til vores kunder.«

Spotify er i øjeblikket ved at genforhandle aftaler med store pladeselskaber.

Og det er disse aftaler, der skal på plads, før stigningerne og størrelsen af disse kan meldes ud.

Igennem lang tid har et Premium-månedsabonnement på tjenesten kostet 99 kroner i Danmark.

Spotify har siden lanceringen i 2011 stort set konstant kørt med underskud.

Tjenesten har over 500 millioner abonnenter verden over. De 215 millioner er betalende.

Seneste regnskab viser et underskud på 1,2 milliarder kroner.