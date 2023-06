To uger er gået, siden Netflix kom med en løftet pegefinger til de danske kunder.

Nu skulle det være slut at dele adgangskoden til sin Netflix-bruger med andre end dem, man deler husstand med, lød det fra streaminggiganten.

Danske brugere, der delte konto med personer uden for husstanden, kunne også se frem til en mail direkte i indbakken fra Netflix.

De nye beslutning har vist sig at være ganske effektiv.

I hvert fald for Netflix i USA, hvor samme regler for deling af adgangskoder er blevet indført.

Over 70.000 nye amerikanske brugere er i snit strømmet til Netflix hver dag, siden de nye regler trådte i kraft. Det er over en fordobling i forhold til de to måneder før reglerne trådte i krafft.

Det skriver Finans på baggrund af tal fra analysefirmaet Antenna, der specialiserer sig i abonnementsøkonomi og løsninger.

På enkelte dage i slutningen af maj kom der over 100.000 nye brugere til.

I de fire år, Antenna har målt på Netflixs daglige brugertilstrømning, har man aldrig oplevet højere daglig tilgang, hellere ikke i begyndelsen af corona, hvor antallet af nye Netflix-brugere buldrede afsted.

Om tiltagene har haft samme effekt i Danmark er stadig uvist, men ifølge B.T.s forburgerredaktør, Niels Phillip Kjeldsen følger andre streamingtjenester nøje med i, hvordan den nye kurs kommer til at gå for Netflix.

»Tro mig: Hele branchen sidder og følger ekstremt tæt med. Vi har set en del af Netflix' konkurrenter lave lignende tiltag – også TV 2 Play i Danmark – for at standse password-deling. Nu er det så markedslederen Netflix, der går forrest og virkelig ruller det her ud. Det kommer til at brede sig til alle andre tjenester med tiden,« sagde Niels Phillip Kjeldsen, da streamingtjenesten annoncerede de nye regler i slutningen af maj.

Netflix vurderer selv, at der på verdensplan er omtrent 100 millioner husstande, der ser film og serier ved hjælp af andres adgangskoder.