Lørdag kom Rusland med en melding, der bliver mødt med enormt stor bekymring i hele verden.

En melding, der, ifølge en førende ekspert, kommer til at sende priser på himmelflugt mandag morgen i en regulær tilstand af frygt.

Lørdag trak Rusland deres opbakning til, at Ukraine kan eksportere hvede, korn og madolie via deres havne i den sydlige del af landet.

Russerne er vrede over et massivt angreb på deres flåde i Sevastopol.

Derfor genindføres den russiske blokade af ukrainske havne, lød det lørdag fra Rusland. En blokade, som i første omgang bidrog til voldsomme prisstigninger på råvaremarkederne i foråret.

Udsigten til et fornyet fravær af hvede, korn og olie fra Ukraine på verdensmarkederne kommer til at ramme hårdt.

»Det giver en markant prisstigning på korn, hvede og planteolie allerede mandag morgen. Bare frygten og forventningerne til det her scenarie vil sende priserne op,« siger Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Københavns Universitet:

»Vi får nogle panik-stigninger de kommende dage. Det er omkring 5-7 procent op, måske 10 procent. Man har dog været klar over, at det her kunne ske. Så det bliver ikke mere end det.«

Flere lande har appelleret til, at Rusland undlader at blokere for eksporten ud fra et humanitært hensyn.

Frygten er, at de manglende fødevarer på verdensmarkedet kan skabe alvorlig mangel på fødevarer og potentiel hungersnød.

Som svar har Rusland tilbudt, at man bare kan købe råvarerne hos dem i stedet.

»Det kommer ikke til at hjælpe på de her stigninger. Vi kommer ikke til at se mange af de her lande sige: ‘Ja tak, så køber vi bare af Rusland i stedet’,« vurderer Henning Otte Hansen.

I Danmark vil det få konkret betydning i supermarkederne.

De seneste måneder er priserne på mange råvarer faldet tilbage, og det har skabt håb om, at de prisfald snart kan overføres til supermarkederne.

»De prisfald, der kunne komme i supermarkederne, bliver nok som minimum udskudt, og det kan også godt komme til at betyde, at priserne stiger igen,« lyder det fra Henning Otte Hansen.