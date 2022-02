Der kommer ikke nogen forhøjelse af renten fra Den Europæiske Centralbank, selvom inflationen i eurozonen har sat ny rekord.

Sådan lød meldingen torsdag fra Den Europæiske Centralbank, der ellers er kommet under stigende pres for at hæve renten.

Den toneangive indlånsrente er dermed fortsat -0,5 procent.

Renten i ECB er afgørende for danskerne, da vi i Danmark typisk følger ECB en-til-en, lyder det i en kommentar fra Danske Bank.

Stiger renten, vil det eksempelvis med stor sandsynlighed betyde, at renten på boliglån stiger, ligesom det kan betyde, at forbrugere kan ende med at slippe for at betale negative renter på deres indlån i banken.

Presset på Den Europæiske Centralbank for at hæve renten tog ellers til, efter inflationen i eurozonen onsdag trodsede alle forventninger og ramte rekordhøje 5,1 procent.

Det var forventet, at inflationen ville falde fra 5,0 procent til 4,4 procent.

I stedet steg inflationen, og det fik flere til at stille spørgsmål ved, om ECB kunne fortsætte med at mene, at den høje inflation er et forbigående fænomen, som ikke kræver handling i form af en hævet rente.

Derfor var alle økonomers øjne rettet mod Den Europæiske Centralbanks møde i Frankfurt torsdag for at se, om den stigende inflation ville få ECB til at reagere.

Men det pres modstod ECB altså.

På en pressekonference sagde Christine Lagarde, præsident for Den Europæiske Centralbank, at inflationen er steget kraftigt, og at man nu forventer, at det høje niveau vil fortsætte længere ind i 2022 end forventet i første omgang.

Hun forklarede dog også, at ECB forventer, at inflationen vil aftage i løbet og af 2022, og der kom altså intet varsel om en forøgelse af renten.

Det lød dog samtidig, at man er klar til at tilpasse sin kurs og skride til handling, hvis det bliver nødvendigt.

I kontrast til Den Europæiske Centralbank har Federal Reserve i USA varslet, at man vil hæve renten af flere omgange i løbet af 2022 for at imødegå rekordhøj inflation.

Også Bank of England meldte ud torsdag, at man hæver den pengepolitiske rente fra 0,25 til 0,5 procent for at imødgå stigende inflation.

I følge en kommentar fra Danske Bank var Bank of Englands handlinger et meget klart signal om, at man mener, der er reel risiko for en overophedning af økonomien.