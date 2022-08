Lyt til artiklen

Hakkebøffer, frikadeller og forloren hare.

I årevis har disse retter været faste bestanddele af danskernes middagsborde, men nu gør de stigende priser, at danskerne vender kødet ryggen.

Det skriver Finans.

»Opgjort i mængder er vores salg af svinekød og oksekød/kalvekød faldet omkring 10 procent i juni og juli sammenlignet med den tilsvarende periode i 2021,« lyder det fra analysechef i Coop Danmark, Lars Aarup.

Coop Danmark har seks butikker under sig. Heriblandt Fakta og Irma.

Coops butikker har dog i samme periode registreret en stigning i salget af fjerkræ, som nu er billigere end både svine- og oksekød.

Ifølge Lars Aarup kan det ikke præcis siges, hvorfor salget er faldet, men det er nærliggende at kigge mod inflationen og prisstigningerne.

»På bundlinjen er det totale salg af kød faldet omkring 5 procent i løbet af sommeren. Det er et markant fald, som formentlig er en reaktion på de stigende priser. Kød er den varekategori, hvor vi har set de største fald i forbruget, siden inflationen for alvor begyndte at stige,« siger Lars Aarup.

B.T., som ofte laver pristjek på supermarkedernes varer, kunne da også ved selvsyn konstatere den hidsige prisstigning på 500 gram hakket oksekød med en fedtprocent på 8-12.

Da B.T. gennemførte pristjek i april 2021, kostede pakken 29,95 kroner. I februar 2022 kostede den 34,95 kroner. 14. juni i år kostede den 49,95 kroner.

En prisstigning på svimlende 43 procent på fire måneder og helt vilde 67 procent over et år.

At kødforbruget falder er dog ikke en ny tendens. En undersøgelse fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, som udkom i november sidste år, viste, at knap 46 procent af europæerne spiste mindre kød sammenlignet med året før.

For danskernes vedkommende var tallet på 37 procent af befolkningen, som spiste mindre kød. Det gav en delt sidsteplads med Storbritannien.

Rumænien og Tyskland var de to lande, hvor den største procentdel af befolkningen havde nedsat kødforbruget fra 2020 til 2021. Her lød resultatet på henholdsvis 52 og 51 procent.