Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sammen med smørprisen er prisen på mælk nærmest blevet selve symbolet på inflationen.

Men nu kan der endelig være gode nyheder til de mælketørstige.

Mandag sænkede Arla for første gang i 15 måneder betalingen for landmændenes leverancer af mælk. Det skriver Finans, som på den baggrund konstaterer, at kurven er knækket, og at mælkeprisen falder.

Det skyldes primært to ting – som har en vis sammenhæng.

For det første er priserne på smør og mælkepulver styrtdykket på råvarebørserne.

For det andet har de høje priser fået forbrugerne rundt om i Europa til at skære ned på indkøbene af mejerivarer.

Og det begynder at presse Arlas indtjening.

Det er medvirkende til, at afregningen til landmændene pr. liter mælk nu sænkes med 7,4 øre.

»Selvom efterspørgslen er under pres, er der ingen tegn på, at prisen på mejerivarer kommer til at falde voldsomt. Forklaringen er, at produktionen af mælk ser ud til fortsat at være vigende i Europa samt New Zealand og Australien,« siger direktør for råvarehandel hos Arla, Thomas Carstensen, til Finans.

De høje mælkepriser i Danmark og Europa står i kontrast til verdensmarkedet, hvor prisen på mejerivarer har været faldende siden foråret.