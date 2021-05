»Efter 218 dage er vi flyvende igen.«

Sådan lød beskeden fra Jan Vendelbo, der er administrerende direktør hos rejseselskabet Spies. De har for alvor fået gang i salget af rejser til udlandet efter en længere periode med stramme rejserestriktioner.

Fredag eftermiddag opdaterede Udenrigsministeriet nemlig sine rejsevejledninger som et led i næste fase af genåbningen.

Det betyder blandt andet, at man som rejsende ikke behøver at gå i isolation, når man rejser til en destination, der er gul. Man skal heller ikke testes, når man går ombord på flyet fra disse områder. Før var et land gult, når incidenstallet var under 30 smittede pr. indbyggere, nu er tallet 60.

Fase 3 i genåbningsaftalen Fra 14. maj trådte nye rejsevejledninger i kraft. Se dem herunder: Incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner i EU- og Schengenlandene hæves fra de hidtidige 20/30 til 50/60 (100.000/7 dage)

Kravet om at have et anerkendelsesværdigt formål afskaffes for alle udlændinge med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande. Det betyder, at bl.a. turister fra EU- og Schengenlande vil kunne indrejse. Dog vil de fortsat være omfattet om test og isolation efter indrejse. Dette gælder dog ikke vaccinerede eller tidligere smittede.

Kravet om test forud for ombordstigning på fly fra gule lande og regioner bortfalder. Personer, der rejser fra et gult land eller en gul region i EU og Schengen, skal ikke vise negativ test for at komme ombord på flyet hjem. Dog vil der fortsat være krav om test, når man lander i Danmark. Kilde: Udenrigsministeriet

Det betyder også, at mange danskere har fundet dankortet frem for endelig at kunne bestille sommerferie.

»I dag har vi solgt mere end samme periode et normalt år uden corona. Men vi regner med at sælge endnu flere rejser, når vi får tal på positivprocenten, og hvor meget der bliver testet i Grækenland,« siger direktøren i Spies, Jan Vendelbo.

De tal vil ifølge direktøren udkomme i løbet af næste uge.

Ifølge Jan Vendelbo tog nogle danskere dog allerede forskud på rejseglæden i sidste uge, hvor Spies endelig kunne se danskernes lyst til at bestille rejser til udlandet i skolernes sommerferie.

Arkivfoto. Spanien er klart i toppen, når danskerne skal bestille sommerferie. Foto: Vibeke Toft Foto: Vibeke Toft Vis mere Arkivfoto. Spanien er klart i toppen, når danskerne skal bestille sommerferie. Foto: Vibeke Toft Foto: Vibeke Toft

I rejseselskabet Bravo Tours kan de også mærke danskernes iver efter at komme uden for landets grænser.

»Det har været en rigtig fin dag, hvor vi lige nu (klokken 16.15, red.) har solgt 400 rejser,« lyder det fra Peder Hornshøj, der er direktør i Bravo Tours.

B.T. talte også med ham fredag formiddag, hvor rejseselskabet havde solgt 150 rejser. Her var 110 af dem sommerferierejser. Og den tendens er fortsat i løbet af dagen.

»60 procent af de solgte rejser ligger i sommerferieperioden, spredt over landene Grækenland, Spanien og Portugal.«

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Populære rejsedestinationer: Hos Bravo Tours har de 14. maj solgt flest rejser til: Kreta Mallorca Zakynthos Calabrien Rhodos Hos rejseselskabet Spies er der solgt flest rejser til følgende destinationer de seneste par dage: Mallorca Kreta Cran Canaria Rhodos Madeira

Prisen på en sommerferierejse til Spanien, Grækenland eller Portugal afspejler dog en tid med corona.

Hos både Spies og Bravo Tours mener de, at priserne afspejler en rejsebranche, der skal 'kickstartes'.

»Vi har hentet gode tilbud hos hotellerne, men man tydeligt mærke, at de lige skal i gang. Derfor er der gode tilbud at hente,« siger Bravo Tours-direktør Peder Hornshøj.

»Man kan i hvert fald komme til at overnatte på bedre hoteller, end man normalt ville kunne,« fortæller Jan Vendelbo fra Spies.