Der hersker ingen tvivl om, at de danske boligejere kender til både fjernvarme og naturgas.

Men for fjerde år i træk har flere valgt at fravælge et naturgasfyr. For det er for dyrt.

Faktisk lød ekstraregningen for de 400.000 danske boligejer med naturgasfyr i gennemsnit på 15.000 kroner i 2022 i forhold til i 2021.

»De prisstigninger, vi så sidste år har sat ekstra skub på at få skiftet til en varmepumpe eller fjernvarme,« siger privatøkonom Brian Friis Helmer hos Arbejdernes Landsbank og fortsætter:

»Pris er en af de ting som kan få til rykke, og stigningen på naturgas har fået folk til at overveje andre varmekilder.«

Ifølge Brian Friis Helmer er antallet af boliger opvarmet med naturgas faldet med 8,4 procent siden 2020, mens tilvalget af fjernvarme fortsat stiger.

15.000 kroner ekstra op af lommen for naturgas fik sidste år flere til at bruge færre penge. Både hos virksomhederne og hos den enkelte forbruger.

»Så vidt jeg husker faldt naturgasforbruget med 35 procent sidste år og det er ret markant,« siger han og forklarer, at også den mildere vinter spiller ind i det faldende forbrug hos forbrugerne.

Den manglende efterspørgsel har fået prisen på naturgas til at ramme det laveste niveau i knap to år, fortæller Brian Friis Helmer.