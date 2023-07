I sidste uge kom det kriseramte auktionshus Lauritz.com under konkursbehandling.

Det skete, efter man forgæves havde forsøgt at rekonstruere selskabet, der blandt andet har fået voldsom kritik for at bruge kundernes penge som kassekredit.

Lige nu er der dog så stor interesse for at købe auktionshuset, at det snart kan være solgt.

Det skriver Finans, der har talt med kuratoren på konkursen.

»Jeg er fortsat optimistisk og tror og håber på, at vi inden for en uge kan indgå en aftale om overdragelse af aktiverne og aktiviteterne i Lauritz, som forhåbentlig også vil omfatte alle eller de fleste af medarbejderne i Lauritz,« siger Henrik Selchau Poulsen, der er partner i advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Lauritz.com kom under konkursbehandling den 10. juli.

Udover at skylde kunderne 50,5 millioner kroner, har obligationsejerne 88,4 mio. kr. til gode. Derudover kommer gæld til øvrige kreditorer på omkring ni millioner kroner kr.

Rækkefølgen for udbetaling i konkursboet er, at det i første omgang er de advokater, der står for konkursbehandlingen, der skal have penge.

Det samme skal medarbejderne i Lauritz.com, hvis nogle af dem mister deres arbejde eller på andre måder har penge til gode hos virksomheden.

Derefter skal resten af kreditorene deles om de penge, der kommer ind ved et salg.

Det er derfor endnu uvist, hvis og hvornår privatkunder kan få deres penge tilbage fra auktionshuset.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan mange kunder står uden pengene fra ting, de har solgt på auktionssiden.



Blandt andet 39-årige Maria, der mangler 106.000 fra sin afdøde farmors dødsbo, og SMILfonden, der mangler 409.000 kroner til syge børn.