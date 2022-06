Lyt til artiklen

Næsten alle danskere kender den. Næsten lige så mange har brugt den.

De få, der stadig gør, bør nu finde et alternativ – for deres egen sikkerheds skyld.

Fra og med onsdag stopper Microsoft nemlig endegyldigt med at opdatere den hæderkronede, men efterhånden noget bedagede, browser Internet Explorer.

Det skriver flere både nationale og internationale medier, herunder Computerworld.

Dermed slutter en 27 år lang epoke, der startede 24. august 1995.

En epoke, der vel kan beskrives som 'storhed og fald'.

I sin storhedstid var Internet Explorer altdominerende og blev brugt af omkring 90 procent af alle internetbrugere, ikke mindst fordi den fulgte med operativsystemet Windows.

Men browseren blev overhalet indenom af udviklingen – og af udvikleren Microsofts interesse i at lægge deres kræfter i udviklingen og promoveringen af nyere browsere, såsom Edge, der så dagens lys i 2015.

Microsoft anbefaler de internetbrugere, som stadig sværger til Internet Explorer, at skifte til netop Edge.

De senere år er Internet Explorer blevet udsat for hård kritik på grund af risikoen for nedbrud, og at den er blevet for let at hacke.

Den engang altdominerende browser er også blevet genstand for jokes, såsom at det var den bedste browser … til at downloade andre browsere.

Idet opdateringerne til Internet Explorer nu stopper, vil der være en betydelig sikkerhedsrisiko ved fortsat at benytte den utidssvarende browser.

Derfor bør du stoppe med at bruge den og benytte en anden browser – hvis du da ikke allerede har gjort det.